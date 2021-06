Alpini Belluno: festa per i primi 100 anni con il figlio novantenne del fondatore

IL TRAGUARDO

BELLUNO - Tre c entenari in uno. Il prestigioso traguardo dei cento anni sarà festeggiato nel prossimo fine settimana dalla Sezione Alpini di Belluno, fondata il 19 giugno 1921. Lo farà, tra altri eventi : al Cinema Italia che fu inaugurato nel medesimo anno e, per completare il tutto, è prevista la partecipazione del generale Lorenzo Cappello, alpino e dirigente della Polizia di Stato, che ha spento cento candeline lo scorso 30 maggio. «Davvero una simpatica coincidenza - sottolinea il presidente delle penne nere bellunesi Lino De Pra - che abbiamo scoperto solo strada facendo quando stilammo il programma delle manifestazioni». Le iniziative per i festeggiamenti sono state presentate ieri alla stampa, nella sede della Sezione, in via Attilio Tissi a Belluno.

IL PROGRAMMA Si partirà sabato mattina al Sacrario del Col Visentin con l’annuale festa sezionale, ma questa volta, oltre agli onori ai caduti, si aggiungono due altri eventi. Il primo è l’arrivo sul colle di alpini in mountain bike, provenienti da varie Sezioni e partiti di buon’ora da monumenti del Vittoriese e della Val Belluna (Limana, Castion e Ponte nelle Alpi) in una non competitiva per rinsaldare i vincoli di amicizia. Secondo momento: inaugurazione in quota della “Strada del Centenario della Sezione Alpini di Belluno”. Nel pomeriggio, solo per inviti a causa delle restrizioni Covid , cent’anni di storia della Sezione saranno ricordati al Cinema Italia. Condurranno Nicola Stefani e Dino Bridda con la colonna sonora del coro “A.N.A. Adunata”. Al termine consegna di medaglie ricordo e della pubblicazione edita per l’occasione alle autorità e ai 44 capigruppo della Sezione , alla presenza del labaro nazionale scortato dal presidente Sebastiano Favero e da alcuni consiglieri. Domenica alle 9 nella Basilica di S an Martino il vescovo Renato Marangoni officerà la m essa, poi alzabandiera in piazza dei Martiri, idem alla stele di viale Fantuzzi. Di seguito scoprimento di una targa, sull’edificio oggi sede della Banca Antoniana, che recita così: «Il 19 giugno 1921 in via Carrera 10 fu costituita la Sezione Alpini di Belluno per 100 anni testimone di valori. 6 giugno 2021». Con l’ammainabandiera in piazza dei Martiri si chiuderà la due giorni alpina del Centenario, orfana però di sfilate per le restrizioni .

LA STORIA Cent’anni fa all’ex Albergo Leon d’Oro di via Carrera Dazio De Faveri radunò alcuni reduci della Grande Guerra e fondò la Sezione di Belluno dell’A.N.A. che all’inizio contò sui Gruppi di Calalzo di Cadore e Forno di Canale, oggi Canale d’Agordo. Già ufficiale dei Volontari Feltre Cadore e medaglia d’argento per una brillante azione sulla Tofana di Rozes, egli fu poi sul Col di Lana, indi spedito in Libia e rimpatriato nell’agosto 1918 per poi aprire uno studio di ragioniere. Guidò la Sezione Alpini sino al 1936, ebbe 5 figli, il più giovane, Pierluigi ultranovantenne e vivente, sarà rappresentato dai figli alle cerimonie del prossimo fine settimana. Dopo De Faveri timone del comando a Giacomo Palla, Giuseppe Reolon e Rinaldo Doglioni. Passata la guerra subentrarono il senatore Agostino D’Incà, Giovanni Luchitta e Giacomo Pellegrini sino al 1966. A seguire la Sezione conobbe presidenze di spiccate personalità - Giuseppe Rodolfo Mussoi, Bruno Zanetti e Mario Dell’Eva - sino alla soglia degli anni 2000 quando subentrò Franco Patriarca e fu organizzato il primo raduno di coloro i quali avevano prestato servizio nella Brigata “Cadore”. Fu un successo poi ripetuto per altre quattro volte. Con la presidenza di Arrigo Cadore prime Alpiniadi invernali in Val del Biois e nuova sede in via Tissi. Il suo successore Angelo Dal Borgo organizzò un convegno della stampa alpina, il 36° premio “Fedeltà alla montagna” e il campionato nazionale A.N.A. di slalom gigante ad Alleghe. Dal giugno 2020 il presidente è Lino De Pra e il resto non è più storia, ma cronaca.