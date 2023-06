Il Raduno Triveneto degli alpini, aperta la cittadella della protezione civile: «In questo territorio fragile tantissimi volontari»

IL TAGLIO DEL NASTRO

BELLUNO Sono già migliaia gli alpini arrivati in città per il raduno triveneto, entrato nel vivo ieri con il taglio del nastro della Cittadella della Protezione Civile al Parco Bologna e lo spettacolo omaggio ai soccorritori del Vajont al Comunale.

Attesi per domani 100 pullman di penne nere. Dolomitibus ha organizzato un servizio di navette gratuite per tutta la domenica. Si stima che la città sarà popolata da 20mila alpini. A fare gli onori di casa il presidente Ana Lino De Prà, e il coordinatore della protezione civile Ivo Gasperin. In serata l’emozione a teatro con le storie degli alpini-eroi: sala piena e applausi senza fine.

LA GIORNATA

Il raduno trivenet o degli a lpini è partito ufficialmente oggi, 16 giugno, con il taglio del nastro dell a Cittadella della Protezione Civile, nello splendido scenario del parco Città di Bologna nel cuore di Belluno, allestito meticolosamente e con grande cura dal personale della Protezione Civile dell’Ana. È uno dei fili conduttori della manifestazione, che ruota attorno alla storia delle Truppe Alpine, al ruolo della Protezione Civile e alla celebrazione del 60° anniversario del disastro del Vajont. Secondo le stime porterà in città 20mila persone: oggi attesi 100 pullman di penne nere.

LA CITTADELLA

Q uesto fine settimana tutta la popolazione potrà ammirare i mezzi e le attrezzature a disposizione dei volontari bellunesi, e verificare di persona quindi a quali tipologie di emergenza essi sono in grado di far fronte, anche nelle loro stesse spiegazioni. Al taglio del nastro erano presenti numerose autorità, tra le quali il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, il presidente della Provincia Roberto Padrin, l’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan . A fare gli onori di casa i l presidente Ana sezionale Lino De Prà, e il coordinatore della protezione civile Ivo Gasperin.

IN PRIMA LINEA

« Per noi - dichiara Gasperin - è l’occasione per presentare la forza che ha l’Ana a livello locale regionale e nazionale. Ciò che esprimiamo oggi è solo una parte del potenziale della protezione civile. Infatti gran parte delle nostre attrezzature e mezzi sono ancora a Forlì, e proprio oggi ritornano dopo un mese di emergenza. Ma questa esposizione è comunque significativa perch é contiene tutte le specialità che gli alpini possono mettere a disposizione nelle calamità naturali. La struttura di Belluno complessivamente annovera ben 600 volontari, mentre complessivamente il Triveneto ne può contare circa 5000 » .

L’ESEMPIO