L'ex macello di Loreo sarà ristrutturato: diventerà la nuova sede della Protezione civile

LOREO (ROVIGO) - Il vecchio macello di Loreo sarà riportato a nuova vita. Nel quadro delle iniziative volte al raggiungimento del recupero delle strutture comunali, l'Amministrazione comunale di Loreo ha approvato un progetto per la ristrutturazione dello stabile di via Retinella. Il progetto esecutivo prevede un impegno di spesa di 440mila euro, iva compresa. L'edificio ospiterà la nuova sede del gruppo di Protezione Civile comunale.

Edificio abbandonato

L'immobile, attualmente abbandonato, è ora adibito a deposito mezzi utilizzati dal personale addetto alle manutenzioni sul territorio comunale. Il corpo fabbrica è stato sviluppato simmetricamente, creando, sulla parte sinistra e centrale dei magazzini-deposito mentre nella parte destra sono state realizzate una serie di stanze disposte su due piani, adibiti ad uffici. Rimangono ancora ben conservate le cornici e la scritta del macello e lo strato di intonaco esterno. Lo stato di conservazione dei muri presenta dei problemi dovuti all'esposizione agli agenti atmosferici e all'umidità di risalita. L'aderenza delle murature alla pavimentazione in cemento, con il sottostante terreno e la mancanza di un adeguato drenaggio delle acque piovane, infatti, hanno provocato questi fenomeni di umidità che si notano sia dal lato interno sia dal lato esterno.

Pessime condizioni

L'edificio è inoltre privo di porte di accesso e la parte retrostante è priva di finestre interne ed esterne. Le sole finestre esistenti, in cattivo stato di conservazione, sono quelle che si trovano nella parte dell'edificio precedentemente usato come uffici. Le tapparelle sono in parte rotte o inservibili, come pure i serramenti interni in legno. Tanti vetri inoltre risultano mancanti. L'intervento di ristrutturazione edilizia interesserà l'intero edificio e le opere che non andranno ad alterare gli spazi interni. Questi ultimi saranno recuperati e adeguati alle normative vigenti nel campo della sicurezza, dell'efficientamento energetico, delle necessità e alle funzioni alle quali saranno destinati. L'immobile sarà utilizzato completamente dal personale della Protezione Civile.

Il progetto

Saranno ricavati uffici, una sala riunioni, servizi igienici, ripostigli, un magazzino, un deposito materiali e automezzi. Nella parte dell'edificio destinato a uffici sarà innalzato il solaio intermedio, portando l'altezza dei locali da 240 a 270 centimetri, rendendo così abitabile lo spazio interno grazie anche la consolidamento delle altre strutture verticali. Il progetto di recupero prevede il rifacimento completo dell'attuale impiantistica, ormai obsoleta e non a norma di sicurezza, mentre le ampie porte di accesso ai magazzini saranno fornite di portoni apribili elettronicamente. Quanto ai materiali, internamente le porte saranno in melaminico e sarà inserita una porta tagliafuoco tra il deposito magazzino e gli uffici.