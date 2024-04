di Eleonora Pavan

TREVISO - In occasione della Giornata dedicata alla promozione del ruolo di volontario di protezione civile, questa mattina, 12 aprile, al Sant'Artemio di Treviso, si sono tenute simulazioni di ricerca persone scomparse, evacuazione antincendio e salvataggio di feriti, addestramento delle unità cinofile e, alla fine, non poteva mancare l'arrivo dell'elicottero. Gli oltre 200 volontari presenti hanno mostrato a 300 studenti tra istituti Plank e Giorgi-Fermi, scuole elementari di Spresiano e Lovadina e rappresentanti della consulta provinciale cosa significhi fare il volontario e quale fondamentale contributo la protezione civile apporta al territorio, nell’ambito del progetto "scuola sicura". Presente anche l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Cercare di spiegare ai ragazzi come funziona il sistema della protezione civile e di incuriosirli e farli avvicinare a questo mondo sia come professione oppure come volontario».