CANALE D'AGORDO - Giovanni Paolo I un Papa beato "star" di grandi cantanti di fama mondiale. Oltre a Sinéad O'Connor, la famosa cantautrice irlandese, prematuramente scomparsa il 23 luglio scorso, che aveva palesato in più occasioni la sua devozione ad Albino Luciani, anche l'americana Patti Smith segue da anni le sue orme. Patti Smith, da sempre impegnata nel campo dei diritti umani, ha più volte dichiarato la sua devozione al sacerdote canalino tanto che nel suo album dal titolo "Wave" pubblicato nel 1979, la famosa cantante americana lo aveva dedicato proprio alla figura di "Papa Luciani", in quanto, come aveva dichiarato in una sua intervista aveva visto in nel Pontefice un papa nuovo e innovativo vicino ai sofferenti.



LA CANTAUTRICE

«Ho amato Papa Luciani come essere umano - aveva spiegato la Smith - non come una persona di una religione. Lui fu Papa per soli trenta tre giorni ma fece una grande impressione in me, era un uomo pieno di amore: un vero messaggero di Cristo. È stato un papa veramente rivoluzionario, capiva ed amava i giovani e i poveri».



L'INCONTRO

Nel 2010, proprio una delegazione della Fondazione Papa Luciani con il direttore Loris Serafini, si recò a Venezia, dove Patti Smith teneva un concerto per incontrarla e invitarla personalmente a visitare il paese natale di Canale. In quella occasione, dopo aver ricevuto in dono una fotografia incorniciata di papa Giovanni Paolo I, con un piccolo frammento della sua veste e una medaglia commemorativa, la famosa musicista americana aveva fatto intendere che se ci fosse stato bisogno di fare qualcosa per aiutare a promuovere la figura di "Papa Luciani" sarebbe stata disponibile a collaborare.



NEL BELLUNESE

Patty Smith non è mai arrivata a Canale, ma invece nel 2019 in occasione della sua venuta per partecipare alla diciannovesima edizione del festival "Lorenzago Aperta" rassegna dedicata a tutte le arti, è arrivata la figlia, Jesse Paris Smith che, accompagnata dall'allora sindaca di Auronzo, Tatiana Pais Becher, amica e collaboratrice di Patty Smith, visitò il museo Albino Luciani accolta da una delegazione dell'Amministrazione comunale di Canale con l'allora sindaco Flavio Colcergnan e della Pro loco. Anche per papa Francesco la Smith ha sempre avuto, fin dalla sua elezione, una grande ammirazione tanto che lo stesso Francesco nel 2014 la ivitò a esibirsi in Vaticano per il concerto di Natale. «È un concerto di Natale per le persone - dichiarerà la stessa Smith- e sarà trasmesso in televisione. Mi piace Papa Francesco e sono contenta di cantare per lui». Ora dopo la promessa fatta allo storico pontificio il trevigiano Ivan Marsura, l'arrivo a Canale d'Agordo della cantante potrebbe concretizzarsi.