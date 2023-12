Ilio De Biasio e le sue vette in onda su Rai Storia

CENCENIGHE - La storia umana e alpinistica di Ilio De Biasio, alpinista di Cencenighe Agordino morto a 59 anni in un incidente tra le vette Feltrine, era l'aprile 2014, sarà riproposta su Rai Storia mercoledì 26 dicembre alle 22.10 nel film di Michele Coppari e Francesca Zannoni "La Montagna di Ilio". Un film che parlerà di Pale di San Lucano, le vette che fanno da spartiacque tra Cencenighe e la valle di San Lucano, che furono teatro di una importantissima attività alpinistica di Ilio e dei suoi fratelli Ettore e Silvio. Lo stesso Ettore è l'autore di una monografia dedicata alle Pale di San Lucano che vinse il premio "Giuseppe Mazzotti" nell'edizione del 2005. Un'attività importante quella dei fratelli De Biasio che ha messo le Pale tra le grandi mete, risollevandole da quel ruolo ingiustamente secondario nel mondo alpinistico.

Proprio Ilio aveva iniziato fin da piccolo ad assaporare l'eccitazione di salire tra queste montagne di casa assieme al padre, cacciatore esperto, il quale gli insegnò i primi rudimentali metodi per accostarsi alla montagna e i pericoli che questa celava. Ilio perse la vita il 9 aprile del 2014 mentre, assieme a due amici, stava percorrendo con ramponi e piccozza una traccia in cresta che dal Rifugio "Giorgio Dal Piaz" porta alle vette del monte Pavione. Scivolò per circa 300 metri con un successivo salto di 8 metri che gli fu fatale. Una morte destò incredulità nel mondo alpinistico dove Ilio era molto conosciuto. Più volte sfidò la morte nelle sue ascese anche su gruppi dolomitici famosi come le vie Philipe Flame e Solleder compiute sulla Civetta assieme a Giorgio Farenzena

Mercoledì prossimo sarà l'occasione per ripercorrere la sua storia e le sue imprese, il tutto in 42 minuti.

Le Pale di San Lucano, nelle Dolomiti Bellunesi, sono montagne selvagge, incredibili, vertiginose. Eppure nascoste. Come questa storia. La storia di Ilio De Biasio, alpinista di Cencenighe Agordino, dei suoi fratelli e dei suoi amici. Una storia di esplorazione e amicizia, di avventura e amore viscerale per queste montagne. Una storia vera, senza clamore, alla ricerca della cosa più inafferrabile e preziosa che possediamo: la vita.