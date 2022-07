Blocco di ghiaccio crolla sulla Marmolada: 20 persone coinvolte, 7 feriti soccorsi, ci sono anche vittime Video Foto

BELLUNO - Crollo sulla Marmolada : il distacco di un blocco di ghiaccio è avvenuto oggi, domenica 3 luglio 2022, nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Ci sono molte persone coinvolte, i soccorritori stanno facendo di tutto per raggiungere e mettere in salvo i feriti, risultano esserci anche vittime.

Ricerca di persone coinvolte

Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e sul posto ci sono già i 2 elocotteri del suem di Belluno più Trento ed un elicottero della Protezione civile del Veneto, sul posto stanno arrivando anche le unità cinofile: ci sono circa 20 persone coinvolte . Due escursionisti, feriti, sono già stati soccorsi e portati in ospedale a Belluno, in totale i feriti soccorsi fino ad ora è di 7 persone. Ma c'è grandissima apprensione per alcune cordate che potrebbero essere state travolte dalla valanga, risultano esserci anche alcune vittime ma non si sa ancora quante .



Temperature record

Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

Saracco di ghiaccio: cosa è

Quello che si è staccato si chiama tecnicamente "saracco". Si tratta di un blocco di ghiaccio di varie dimensioni che può originarsi durante il movimento di un ghiacciaio in seguito alla formazione di crepacci.