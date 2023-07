Crolla il cornicione di una casa, operaio finisce a terra dopo un volo di quattro metri e mezzo

MERLARA- Infortunio sul lavoro oggi, 10 luglio, a Merlara a due passi dalla chiesa. Un operaio che si trovava al lavoro in un cantiere di una casa in ristrutturazione è caduto da un'altezza di 4,5 metri finendo rovinosamente sull'asfalto. L'allarme è stato immediato. L'uomo, T.D. di 52 anni residente a Borgo Veneto è stato subito soccorso dal personale medico del Suem 118. Il suo quadro clinico preoccupante ha convinto il personale sanitario a chiedere l'intervento dell'elisoccorso da Padova. Il ferito dopo essere stato stabilizzato è stato elitrasportato all'ospedale del capoluogo. E' in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'infortunio sul lavoro sono giunti i carabinieri della Compagnia di Este e il personale dello Spisal per tutti gli accertamenti del caso.

Da quanto si è appreso la caduta sarebbe stata provocata dal crollo di un cornicione che ha trascinato nel vuoto il malcapitato. L'arrivo nel piccolo comune della Bassa dell'elisoccorso ha attirato nella zona dell'infortunio numerosi residenti che si sono voluti sincerare di cosa fosse accaduto.