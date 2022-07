Strage della Marmolada, identificate 4 vittime su 6. Sale il numero dei dispersi. La valanga: crollo per 500 metri a 300 all'ora

Il numero delle vittime della tragedia della Marmolada è probabilmente destinato ad aumentare, mentre il numero dei dispersi è salito a una ventina di persone. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo modello 44 ipotizzando il reato di disastro colposo.



Le ricerche dei dispersi con i droni

Oggi sarà un nuovo giorno di lavoro e ricerche per i soccorritori ma, vista l'estrema pericolosità del sito, saranno affidate ai droni. I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte, sempre con i droni, la zona del crollo in Marmolada e tra poco si alzeranno in volo anche i droni del Soccorso alpino del Trentino. Nel frattempo a Canazei sono arrivati due gruppi di parenti di vittime e dispersi, che sono saliti di numero: sono infatti tre o quattro in più dei 16 comunicati ieri. Le vittime sono tutte al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la camera ardente e dove i parenti, in mattinata, inizieranno il doloroso rito dei riconoscimenti dei corpi. Le condizioni meteorologiche saranno determinanti per valutare l'intervento diretto dei soccorritori: il freddo e le basse temperature sono fondamentali per garantire un minimo di sicurezza alle operazioni, visto che sulla montagna è rimasto un'enorme quantità di ghiaccio pericolante. Per valutare come procedere sarà fondamentale la valutazione dei meteorologi di Arabba e Meteo Trentino.



Vittime dell'incidente sulla Marmolada: chi sono

I corpi recuperati sono martoriati e questo rende molto complicato il riconoscimento e quindi la quantificazione esatta dei decessi. Proprio per questo nella mattinata di oggi sono previsti degli accertamenti attraverso il Dna: si incroceranno i dati genetici dei resti ritrovati con quelli dei familiari e dei parenti che via via si stanno mettendo in contatto con i soccorritori anche attraverso il numero verde che è stato istituito.



Sono state identificate quattro delle sei vittime della tragedia della Marmolada. Si tratta di tre cittadini italiani, mentre il quarto è di nazionalità ceca. Restano da identificare un uomo ed una donna. Fra i dispersi ci sono sicuramente italiani, tedeschi e cechi, e probabilmente anche romeni. A quanto si apprende, infatti, il console della Romania ha contatato i carabinieri in Trentino segnalando che fra i dispersi risulterebbero anche dei cittadini rumeni.

Quelle auto ferme nei parcheggi

Secondo le verifiche fatte sulle strade di Passo Fedaia e nei parcheggi attorno al lago Fedaia, da cui partono gli attacchi dei sentieri che portano alla Marmoalda ci sono 16 auto il cui proprietario non è ancora stato identificato. E' una delle indicazioni con cui carabinieri e personale di soccorso cercano di individuare gli escursionisti dispersi in seguito al distacco di un seracco sulla Marmolada, incrociando i numeri di targa con le prenotazioni delle strutture ricettive in zona. «Al momento non sappiamo se le auto sono delle sei persone decedute o dei dispersi o di persone che non sono interessate all'evento. Questo lo sapremo sulla base delle segnalazioni e delle indicazioni che arriveranno». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Delle verifiche saranno fatte anche sul lato bellunese della montagna, si apprende, perché da malga Ciapela potrebbero esser salite altre persone. «Una situazione che lascia comunque poca speranza», ha detto il capo della Protezione civile del Trentino, Raffaele De Col.

Valanga a 300 chilometri all'ora

La massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio della Marmolada è scesa da una velocità di 300 chilometri l'ora. È quanto hanno accertato i tecnici del Soccorso Alpino che hanno mappato tutta l'area della montagna in cui si è verificato il crollo del seracco. Una parte consistente del ghiacciaio è ancora attaccata alla montagna: si tratta di un fronte di ghiaccio di 200 metri con un'altezza di 60 metri ed una profondità di 80 metri. Se si volesse fare un termine di paragone, dicono gli esperti, si tratta dell'equivalente di due campi di calcio colmi di ghiaccio. Il tutto esposto a 45 gradi di pendenza. Il materiale che si è staccato è invece esteso su un fronte di due chilometri sulla via normale ad un'altezza di circa 2.800 metri: e questo significa, appunto, che la massa di materiale staccatosi ha percorso almeno 500 metri con una velocità stimata dai tecnici pari a 300 km l'ora.