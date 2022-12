Chioggia tra Laguna e Rock 'n' roll, su Rai 5 la storia dell'isola dalle due anime

CHIOGGIA - La città di Chioggia protagonista del documentario "Chioggia, Laguna e Rock 'n' Roll" di Luigi Perotti, in onda domani sera, domenica 11 novembre, alle 22.10 in prima visione su Rai 5. Nella parte sud della Laguna c'è una realtà che somiglia molto a Venezia, ma che è vestita di due anime. Da una parte quella che assomiglia alla "sorella" e dall'altra Sottomarina, che con la sua spiaggia immensa ricorda molto la riviera romagnola, piena di alberghi e stabilimenti balneari. Storie di tradizioni e turismo balneare si fondono assieme in quest'isola divisa in due. Nel borgo chioggiotto continuano a lavorare con la pesca come i nonni, ed i nonni dei loro nonni. Sottomarina, prima che il turismo balneare cambiasse radicalmente questa parte della città, la maggior parte degli abitanti era dedita alla coltivazione del radicchio.

Domenica in tv la storia di Chioggia

Chioggia è anche la città natale dei Fratelli Ballarin. Portiere e terzino del Grande Torino. Dopo aver ritrovato quasi per caso un baule con i loro ricordi, i nipoti di Aldo e Dino hanno allestito un museo dedicato al calcio che fu. Ma la laguna sud non è soltanto Chioggia. Ad una sola fermata di vaporetto c'è Pellestrina, un'isola lunga 11 km e larga poche centinaia di metri, che divide la laguna dal mare adriatico. Qui abitano poco più di 4 mila residenti che a dispetto dalla vicinanza con Venezia, riescono a vivere ancora in un ambiente familiare Ma c'è spazio anche per la «velocità»: in tutta la laguna sud, la colonna sonora delle giornate è scandita dal rombo dei motori dei barchini. A guidarli spesso ci sono dei ragazzini, che spingono al massimo motori da 40 cavalli sfrecciando da tutte le parti, solo per il gusto di farlo.