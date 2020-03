Patti Smith ieri ha deciso di tenere un piccolo concerto via Instagram, organizzato dalla figlia Jesse Paris Smith che l’ha accompagnata al piano, per alleviare la “malinconia da isolamento” di chi affronta il problema del Coronavirus, con una dedica particolare all’Italia.

Concluso il concerto Jesse Paris Smith ha contattato telefonicamente l’amica sindaco di Auronzo Tatiana Pais Becher, inviandole i video della performance, alcune foto e a sorpresa un video messaggio registrato appositamente da Jesse per gli amici delle Dolomiti di Auronzo e Misurina:

“Cari amici italiani, vi invio questo messaggio di speranza dalla mia casa di New York per dirvi che sono vicino all’Italia e agli amici delle Dolomiti di Auronzo e Misurina, dove ho trascorso alcuni giorni l’estate scorsa. Lì l’amica sindavo Tatiana mi ha accompagnato a vedere gli alberi che la tempesta Vaia aveva sradicato, effetto impressionante del cambiamento climatico che sta interessando il mondo intero.

Dopo un’emergenza ambientale, che ha lasciato cicatrici profonde nelle vostre montagne, ora vi trovate ad affrontare una nuova emergenza che sta sconvolgendo il mondo intero.

Il mio cuore è con l’Italia e con le Dolomiti e il mio è un messaggio di ottimismo e speranza: tutto andrà bene e presto potremmo riabbracciarci. Anche se lontana io sono vicina a voi tutti con lo spirito. Un abbraccio»

Durante la sua permanenza ad Auronzo l’estate scorsa Jesse aveva presentato in anteprima nazionale al teatro Kursaal di Auronzo il progetto “Pathway to Paris”, sul cambiamento climatico, all’interno del festival “Lorenzago Aperta”, visitato il Museo di Papa Albino Luciani e compiuto numerose escursioni nella zona di Misurina, rimanendo letteralmente folgorata dalla bellezza delle nostre Dolomiti e esprimendo il desiderio di volerci tornare anche quest’anno.

Un messaggio di speranza e di amicizia che arriva direttamente dalla residenza di New York della poetessa del rock mondiale.