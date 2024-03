Visita di Papa Francesco a Venezia, il Comune stanzia 500mila euro per le spese

VENEZIA - Si sono presi "larghi", giusto per non essere costretti a dover rifinanziare in corsa una voce di spesa che non poteva essere prevista nel bilancio di quest'anno, approvato il 21 dicembre scorso. La visita a Venezia di Papa Francesco è stata infatti annunciata il 13 febbraio e così, in vista dell'appuntamento solenne del 28 aprile e "per mettere in atto tutte le azioni per garantire il regolare svolgimento delle iniziative previste durante l'incontro", la Giunta ha deciso di prelevare mezzo milione di euro dal fondo di riserva.

Mezzo milione di euro

«È una somma decisamente maggiore di quanto pensiamo di spendere - spiega l'assessore al Bilancio, Michele Zuin -, perché vogliamo evitare sorprese.

E, quanto avanzerà, rientrerà poi nel fondo di riserva». L'intera operazione organizzativa, ovviamente per quanto riguarda il Comune, sarà in capo a Vela, "braccio operativo" dell'amministrazione per gli eventi cittadini. E la prima check-list delle "cose da fare" riguarda la predisposizione del palco e delle migliaia di sedie per la Santa messa in Piazza San Marco, le strutture per le riprese e gli impianti audio, gli schermi che verranno installati nell'area Marciana, la gestione di tutti i varchi di accesso - con transenne e "tendiflex" in Piazza, con relative deviazioni, il supporto alle forze dell'ordine, il pagamento degli steward che indirizzeranno pellegrini e, infine (ma solo per questa prima lista), i servizi logistici. Una serie di voci che, evidentemente, non arriveranno a costare 500mila euro, ma il Comune vuole essere pronto per tutte le "varie ed eventuali" che possono presentarsi strada facendo da qui a domenica 28 aprile.

Del resto, di precedenti, non ce ne sono poi molti: Paolo VI nel '72, Giovanni Paolo II nell'85 e la visita di Papa Benedetto XVI che, nel 2011, celebrò la messa nel parco di San Giuliano e sostò a San Marco e alla Salute. Quest'ultima visita costò al Comune qualcosa come 380mila euro che, all'epoca, l'allora direttore generale del Comune di Venezia (e attualmente comandante dei vigili) Marco Agostini spiegò che sarebbero stati "coperti interamente con gli incassi degli autobus per Ztl", anche se poi il numero di pullman giunti a Mestre per il Papa si rivelò inferiore alle previsioni. All'epoca il Comune offrì anche la mini "papamobile" per il transito del Papa in piazza San Marco (25mila euro) però. a sostenere la maggior parte della spesa, fu la colletta straordinaria indetta nelle 15 diocesi del Nordest, con il solo grande palco allestito a San Giuliano la cui realizzazione costò 380mila euro, con una spesa complessiva che arrivò ad un milione e mezzo di euro per le due giornate del 7 e 8 maggio 2011.

La prossima visita di Papa Francesco durerà però solo poche ore, pur essendo altrettanto impegnativa anche considerando le condizioni di salute del Santo Padre. Oltre alla messa in Piazza San Marco per l'incontro con la comunità ecclesiale del Patriarcato, è annunciata la sosta nel Padiglione della Santa Sede alla sessantesima Esposizione internazionale d'Arte della Biennale, e la visita al carcere femminile della Giudecca.