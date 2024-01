Neve troppo alta, due alpinisti rimangono bloccati nella zona di Canale d'Agordo. Soccorsi con l'elicottero

CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - Alpinisti bloccati sulla neve, soccorsi con l'elicottero. Attorno alle 16.30 di oggi, 4 gennaio, la centrale del 118 è stata contattata da due alpinisti bloccati dalla neve. Saliti dal Canale dei Bureloni, nel territorio di Tonadico, i due per rientrare dovevano scendere attraversarsando il ghiacciaio delle Zirocole, nel comune di Canale d'Agordo, ma una volta giunti lì hanno trovato neve troppo alta e non erano in grado di proseguire. Individuati dall'elicottero di Trento emergenza a 2.800 metri di quota, i due sono stati imbarcati in hovering e trasportati a San Martino di Castrozza.

Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino della Val Biois.