Occhialeria, Marcolin compra la ic!Berlin e si rafforza nel settore lusso

LONGARONE - Marcolin ha completato l'acquisizione della tedesca ic! berlin, produttore indipendente di occhiali fondato a Berlino nel 1996. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il gruppo veneto assume il controllo totale dell'azienda, integrando nella propria organizzazione circa 140 dipendenti localizzati principalmente nel quartier generale di Berlino, nello stabilimento produttivo e nelle due filiali in Giappone e negli Stati Uniti.