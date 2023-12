Occhialeria, Marcolin rinnova l'accordo di licenza con Pucci

BELLUNO - Marcolin, azienda tra i leader mondiali nel settore dell'occhialeria, e Pucci, maison fiorentina - di proprietà del Gruppo Lvmh - hanno rinnovato l'accordo di licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista. La partnership prolunga un rapporto già in essere tra le due aziende rinnovandolo fino al 31 dicembre 2030. Il rapporto è nato nel 2015, anno in cui Marcolin ha iniziato a sviluppare i modelli eyewear di Pucci, secondo i concetti di design dalla spiccata modernità, lavorazioni sofisticate, architetture ricercate, unitamente alla cura per i dettagli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA