Pieve di Cadore. Marika salva il piccolo negozio di alimentari di montagna

Lo scontrino elettronico "uccide" l'ultima bottega del paese LONGARONE - "Più che un lavoro per noi era volontariato. Ma davanti alla prospettiva di rimetterci ci siamo dovuti arrendere". Dietro la porta in alluminio con il vetro zigrinato, destinata a non riaprirsi, c'è la storia del negozio di Vincenzo e Laura: un alimentari che dal 1949 è stato un punto di riferimento per la comunità del longaronese.

PIEVE DI CADORE - Il coraggio di navigare controcorrente, in un momento di generale difficoltà economica, in cui è più facile mollare e chiudere le attività, ha fatto da leitmotiv alla recente inaugurazione deldella giovane, a Pozzale. E subito è diventato di buon auspicio. Innanzitutto a livello sociale, perché unnei piccoli paesi, di montagna, per loro natura collocati lontani dai grandi centri, significa occasione d'incontro, di scambio di quattro chiacchiere, di un saluto reale che va oltre le piazze e vie virtuali di oggi.Le statistiche, purtroppo, parlano chiaro: nelle zone periferiche, tanto più nelle terre alte, la sopravvivenza dei piccoli negozi di paese è a rischio. Pur nella consapevolezza del periodo non proprio favorevole, Marika, dopo una quindicina di anni di lavoro in un'occhialeria e il fine settimana dedicato ad un rifugio, ha deciso di rimettersi professionalmente in gioco, con notevole entusiasmo, grazie anche all'incoraggiamento arrivato dai fratelli e al supporto logistico del Comune di Pieve. Ha così prelevato il punto vendita situato nella zona delle case popolari, garantendo la continuità del servizio svolto finora in paese e che, senza la sua scelta, sarebbe stato destinato, con ogni probabilità, alla chiusura definitiva.Nei giorni scorsi, in una cornice di festa e di speranza per il futuro della frazione, si è tenuto il tradizionale taglio del nastro, alla presenza, fra gli altri, dell'arcidiacono del Cadore, monsignor Diego Soravia, e del consigliere Plinio Bridda, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Tanti gli auguri e i complimenti giunti per la nuova attività.«Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuta in questo nuovo progetto professionale afferma Marika Lazzeroni, al debutto come titolare di un'attività, in un settore completamente nuovo per lei. Sono pronta ad impegnarmi a fondo in questo percorso». Ed annuncia che prossimamente all'offerta esistente verrà affiancata quella della vendita di giornali. Una boccata di ossigeno dai molteplici vantaggi, dunque, tanto per l'economia locale quanto per il paese, con attese positive conseguenze anche sul fronte dello spopolamento.Y.T.