di Lauredana Marsiglia

«Sono pronto a portarvi nella villa dove è stata sequestrata, violentata e uccisa Rossella Corazzin ». Dal carcere di Velletri, dove sta scontando più ergastoli,, uno dei mostri del Circeo, rafforza le sue rivelazione sulla fine fatta dalla 17enne friulana, scomparsa il 21 agosto del 1975 da Tai di Cadore dove si trovava in vacanza con la famiglia. Izzo, che non viene ritenuto credibile dalla Procura di Perugia essendo noto per una serie di “sparate”, in questi giorni ha calato unsulla fine della giovane, dicendo di. In quella villa sul lago Trasimeno si sarebbe consumato il rito sacrificale che vide partecipi i compagni di merende di Izzo, ovvero Gianni Guido e Andrea Ghira, gli stessi che, un mese dopo, sequestrarono, seviziarono e violentarono la 19enne Rosaria Lopez e la 17enne Donatella