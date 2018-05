© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - «Da quello che ho letto, la ricostruzione data mi sembra plausibile, purtroppo». Giornata triste ieri per ziache dalla sua casa di Tai ha appreso i dettagli dell'orrore raccontato da Angelo Izzo . Una versione che alla zia, oggi 84enne e unica erede della famiglia di Rossella, sembra verosimile. Era stata lei d'altronde, quando uscirono le prime notizie sulla confessione choc del, a raccontare che la madre di, Elisanna Trevisan, ripeteva sempre: «L'hanno presa, un maniaco l'ha portata via».«Da un lato è meglio che mia sorella sia morta o avrebbe avuto un altro dolore leggendo la ricostruzione data da Izzo», prosegue zia Peppina. «- dice quasi tra le lacrime Peppina - ,». E Izzo? «Se lo avessi qui- risponde Peppina -. Purtroppo la giustizia non funziona, visto che venne liberato e uccise altre donne, per questo ci penserei io»...