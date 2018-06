di Olivia Bonetti

CORTINA «In quegli anni un’altra ragazzina morì in circostanze misteriose: aveva degli amici romani, che frequentavano Cortina». Non ci sarebbe solo il nome in comune, Rossella, nelle due scomparse avvenute a metà degli anni Settanta in Cadore. Potrebbe esserci molto di più. Lo ha sottolineato al procuratore della Repubblica, Paolo Luca, il luogotenente dei carabinieri, oggi in pensione, Silvano Gosetti. Il militare ha indagato a lungo sulla scomparsa di Rossella Corazzin e non si era mai arreso all’idea di non poter arrivare alla verità.