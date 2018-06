«Quei rampolli della Roma bene». Caso Corazzin, spunta la testimone

di Giuditta Bolzonello

PIEVE DI CADORE - Le telecamere di, la trasmissione di Rai 3 che indaga sugli scomparsi ma anche sui gialli irrisolti, sono tornate a alla ricerca di testimonianze sulla vicenda che ha visto svanire nel nulla Rossella Corazzin . Materiale che sarà utilizzato nella prossima puntata del mercoledì sera, sono state fatte molte riprese nel bosco, luogo della sparizione o del rapimento,. Rossella sarebbe stata rapita nel bosco dove si era recata a leggere, era il 21 agosto del 1975, ad occuparsene non direttamente lui ma quei complici che lo hanno poi seguito fino al Circeo giusto un mese dopo. A distanza di tanto tempo difficile trovare testimoni diretti a Tai e dintorni oltre all'anziana zia Giuseppina Trevisan che fa vedere ai cronisti la foto di Rossella accarezzandola. A raccontare dei mostriche avevano casa di proprietà nella Conca.sarebbe l'autore del rapimento della giovane assieme all'amico Andrea Ghira. Rossella parla di un Gianni scrivendo ad un'amica. «Ieri è arrivato quel ragazzo, che viene qui ogni anno. È vero che la prima volta che l'ho visto mi ha appena salutata. Qui c'è anche sua sorella Giuliana, che ha la mia età. Questa mattina siamo andati a fare una passeggiata nei boschi, ma lei ha fatto storie, perché non ci stava a reggere il moccolo. Ma tra noi non c'è niente. Con lui sto bene, ma siamo solo amici»...