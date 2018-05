Mostro del Circeo, Rossella Corazzin tenuta prigioniera per 2-3 settimane

BELLUNO - Rossella Corazzin, la 17enne friulana la cui morte è stata attribuita da Angelo Izzo al gruppo del Circeo, sarebbe stata tenuta prigioniera due-tre settimane nella villa sul Lago Trasimeno dove fu violentata e poi uccisa, dopo il sequestro avvenuto nel 1975 nei boschi del Cadore. È uno degli elementi - si apprende da fonti bene informate - che compaiono nelle carte già trasmesse nel 2016 dalla Procura di Belluno a quella di Perugia, e qui archiviate. La circostanza che il gruppo criminale di cui faceva parte Izzo fosse presente in quegli anni in Cadore - il 'mostro del Circeo' ha detto che si trovavano in vacanza - ha un ulteriore riscontro nel fatto che la famiglia di Gianni Guido aveva una villa a Cortina d'Ampezzo, poco lontano da Tai di Cadore.

