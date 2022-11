CESIOMAGGIORE - C'è ancora il mascarpone Lattebusche nel tiramisù più buono del mondo. Per il sesto anno consecutivo, i Campioni della Tiramisù World Cup hanno utilizzato nella ricetta originale e in quella creativa la specialità casearia della cooperativa di Cesiomaggiore. Da oramai sei anni, il Tiramisù più buono del mondo è fatto con il mascarpone Lattebusche.

Anche nell'edizione 2022, da poco conclusasi, la Tiramisù World Cup, l'evento internazionale che premia i non-professionisti appassionati del dolce, ha visto salire sul podio e trionfare l'ingrediente della cooperativa bellunese sia nella ricetta originale sia in quella creativa. Che venga usato nel Tiramisù più buono del mondo nella sua ricetta originale oppure in quella creativa, il mascarpone Lattebusche è oramai diventato un elemento imprescindibile della Tiramisù World Cup. La sfida più golosa dell'anno anche in quest'edizione ha visto centinaia di chef in gara, tutti con al tavolo il freschissimo prodotto della cooperativa bellunese, pronto per essere utilizzato secondo dosi e gusti differenti.



GLI ORGANIZZATORI

«Quello con Lattebusche è un sodalizio storico che ci riempie di orgoglio, non solo per la sinergia negli intenti ma anche per la condivisione di valori imprenditoriali che ci accomunano - ha spiegato Francesco Redi di Twissen, organizzatrice della rassegna - . La genuinità e la valorizzazione del territorio sono elementi chiave anche per la TWC, che sta crescendo ogni anno di più». Gli fa eco Matteo Bortoli, responsabile Marketing e Comunicazione di Lattebusche: «La nostra Cooperativa mantiene da sempre un forte legame con il territorio, in quanto è la fonte della nostra materia prima, il latte locale dei nostri soci allevatori che utilizziamo per produrre tutte le nostre specialità, tra cui naturalmente il mascarpone che ogni anno riscuote tanto successo tra i concorrenti della Tiramisù World Cup». In gara da oramai sei anni, il mascarpone Lattebusche ha dato prova di poter essere declinato in centinaia di ricette differenti che i partecipanti della Tiramisù World Cup hanno proposto, secondo i propri gusti e le proprie fantasie. Quest'anno, oltre alla vittoria di Giuseppe Salvador, veneziano, che ha trionfato nella ricetta originale, si è vista la giovanissima Marina Summa (di Novara) realizzare e vincere la competizione con il Tiramisù al cannolo siciliano: un utilizzo decisamente innovativo della crema al mascarpone».