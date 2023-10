GOSALDO - Quando piccolo è bello, e in questo caso anche buono, parliamo di Azienda agricola Liliana. L’ex direttrice postale De Nato, che cinque anni fa decise di mollare l’ufficio per dedicarsi all’allevamento delle capre e alla produzione di formaggi di nicchia, l’ha vista giusta. In nemmeno due mesi ha infatti portato a casa tre premi di tutto rispetto: due primi posti sul Grappa e a Istrana e una medaglia d’argento a Caseus Veneti. « Anche se onestamente non ce n’era bisogno perché sono tanto felice in questa mia nuova quotidianità - afferma - sono sempre più convinta di aver intrapreso la scelta di vita perfetta » .



IL RICONOSCIMENTO

R isale allo scorso 6 agosto la partecipazione alla 27esima edizione della “Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa” a Malga Campocroce di Borso del Grappa. N ella categoria “Formaggi della montagna italiana - Formaggi di capra”, Liliana De Nato ha meritato il piazzamento d’onore con la sua Rognola. « Il nome - spiega - è quello di un rigagnolo montano di Gosaldo apparentemente insignificante mentre per me è importantissimo perché si trova vicino alla nostra stalla di Skandolèr e da cui utilizziamo l’acqua per gli animali al pascolo. Attorno c’è una biodiversità straordinaria e tanta umidità; quella stessa identica percentuale che mantengo per creare il formaggio Rognola identico a lei, intriso di quelle essenze e di quegli aromi che hanno conquistato i palati della commissione tecnica e che l’hanno fatta vincere » .



SUL GRAPPA

È stata celebrata invece lo scorso 23 settembre, nel Trevigiano, la “Festa dell’agricoltura di Istrana, città del formaggio 2023”. In questo caso l’azienda Liliana si è vista assegnare il più alto riconoscimento per il miglior formaggio Zigher a latte di capra. « Questo formaggio grasso, fresco, a pasta molle e aromatizzato - illustra - è quasi raro. Viene prodotto in pochissimi caseifici del Comelico e di Livinallongo e comunque con il latte di vacca. Si ottiene con coagulazione lattica di latte intero, appunto di vacca o di capra, condito con sale, pepe ed erba cipollina. Viene commercializzato subito dopo la produzione, oppure dopo stagionatura. È un prodotto che coniuga la tradizione dolomitica bellunese con quella altoatesina: ha forma di piccolo cono, con peso di circa 150 gramm i» . Il zigher è stato dichiarato prodotto Pat bellunese - Prodotti agroalimentari tradizionali e iscritto nell’“Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Veneto”.