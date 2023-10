​AGORDO - Tempo di bilanci e cambi di vertice ieri per la Cassa solidarietà aziendale lavoratori Luxottica, associazione istituita dai lavoratori su proposta delle organizzazioni sindacali, nel lontano 1996 e che, in 28 anni di attività ha distribuito più di 4 milioni di euro in servizi a beneficio degli iscritti e delle loro famiglie . Nel 2022 il Cda ne ha erogato 327mila per i 2606 associati. Nel corso dell a precedente assemblea era stato eletto alla presidenza Diego Palmeri, già vicepresidente negli anni passati, mentre Fabrizio Campedel, al timone per 14 anni, è passato al ruolo di vice, con Paolo Chissalè confermato nel ruolo di consigliere.

ENTRA L’AZIENDA

Nel consiglio di amministrazione, composto da 8 membri complessivi, siedono per la prima volta insieme una figura nominata da Luxottica e quelle indicate dalle Rsu di Cgil e Cisl, ciò potrebbe essere un passo avanti verso una concertazione e complementarietà tra il welfare del colosso dell’occhialeria, e il paniere di servizi che la Csa offre gratuitamente ai propri iscritti, ai quali possono accedere i dipendenti ad Agordo, Sedico, Lauriano, Pederobba e Cencenighe.

WELFARE

Il welfare contrattato proposto dal l a Csa opera nel settore della mutualità, con interventi economici sulle spese sanitarie e apparecchi ortodontici, assegno di maternità, contributi per spese universitarie e scolastiche, contributi per le famiglie con disabili, per l’acquisto di ausili per handicap e disabilità, per spese funebri e sostegni economici ma non solo, per casi di particolari difficoltà familiari. Tale attività si dimostra apprezzata dalle maestranze Luxottica, tanto che i numeri si dimostrano in costante crescita: partiti dai 901 iscritti del 1996, a ieri i soci sono 2.680, mentre significativo anche il numero dei soci pensionati (108). « Sono stati anni caratterizzati dal consolidamento dell’associazione - afferma Chissalè - dalla crescita delle prestazioni, dal confronto con il welfare aziendale e dal passaggio alla digitalizzazione. Sfide superate brillantemente grazie soprattutto alla determinazione e l’impegno, spesso quasi totalizzante di Fabrizio, al quale deve andare il ringraziamento di tutti i soci » .