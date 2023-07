Luxottica, il Family Day 2023 in due minuti

Una giornata di festa dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie. Per la prima volta sotto l’insegna di EssilorLuxottica, l’azienda ha aperto le porte dello storico stabilimento di Agordo. C'erano anche il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica Francesco Milleri, il presidente onorario di Luxottica, Luigi Francavilla, il chief operating officer Giorgio Striano e le principali figure del management dell’azienda. C'era anche Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore di Luxottica. L’evento - che si è svolto in un’area di oltre 50 mila metri quadrati - ha confermato il legame fra azienda e territorio bellunese. Grazie a tour guidati dedicati c’è stata l’occasione di visitare alcuni dei reparti, oggi più belli e digitali, dove nascono le collezioni di occhiali che tutto il mondo indossa. Nell piazzale antistante alla fabbrica, insieme a giochi e attività, sono state effettuate – inoltre- centinaia di visite oculistiche gratuite grazie alla Fondazione OneSight Italia. Dall’altra parte del fiume Cordevole, l’area antistante il PalaLuxottica è stata allestita per l’occasione in stile Luna Park con giochi e giostre per grandi e bambini che hanno partecipato alla giornata. L’evento è proseguito fino a sera a ritmo di musica. Lo spazio fronte palco si è trasformato in una grande discoteca con lo spettacolo dei protagonisti dello storico programma radiofonico Deejay Time, Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella. I quattro artisti di Radio Deejay hanno fatto ballare tutti i presenti con una selezione di musica dance dagli anni 90 ad oggi. Giochi di luce, effetti fumo e coriandoli hanno arricchito ulteriormente l’esibizione incastonata nell’impareggiabile cornice delle Dolomiti bellunesi. Il Family Day di EssilorLuxottica è stata anche un’occasione di solidarietà: il giorno dopo la grande festa che ha ospitato migliaia di dipendenti e le loro famiglie l’azienda ha deciso di preparare un ulteriore regalo, stavolta per alcune delle associazioni che operano sul territorio. Il cibo in eccedenza è stato infatti recuperato dalla sezione Friuli-Venezia Giulia del Banco Alimentare e donato ad alcune comunità ed enti di Belluno.

