AGORDO - Ad un primario che rinuncia alla pensione per continuare la professione di ortopedico si è aggiunta una dottoressa di nuova assunzione, giovane e con tutta l'intenzione di rimanere a lavorare nel territorio che le ha dato i natali. Due valori aggiunti, per l'ospedale di Agordo, la cui rilevanza è stata evidenziata ieri dal direttore generale Giuseppe Dal Ben.



ALLA GUIDA DI ORTOPEDIA

"Ho fatto il pesce di aprile", scherza il dottor Federico Botto, primario di ortopedia, che dal primo aprile avrebbe dovuto andare in quiescenza. "Ho cambiato idea - ha spiegato - e sono contento di continuare a far parte di un efficiente staff che ha registrato dati eccezionali". Laureato in medicina e chirurgia nel 1986 all'Università di Padova, cinque anni dopo nello stesso ateneo ha conseguito la specializzazione in ortopedia e traumatologia. Dal 1999 al 2002 è stato dirigente medico di primo livello nella divisione di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Belluno mentre dal 2003 al 2009 lo stesso ruolo lo ha ricoperto presso la struttura di ortopedia e traumatologia-chirurgia del ginocchio all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Dal 2007 al 2010 è stato aiuto del reparto di chirurgia del ginocchio al policlinico padovano di Abano Terme e poi, dal 2010 al 2017, primario dell'ortopedia-traumatologia e della sezione di riabilitazione dell'istituto Codivilla di Cortina. Dal 2017, infine, è primario di ortopedia all'ospedale di Agordo e, nonostante abbia raggiunto l'età per la pensione, continuerà ad esserlo. "Non posso che compiacermene - ha sottolineato il direttore Dal Ben - potremo così proseguire e migliorare ancor più il già ottimo lavoro".



NUOVE LEVE

La dottoressa Silvia Fant è nata il 5 settembre 1992 a Belluno dove è anche residente. Si è laureata in medicina il 12 ottobre 2023 all'Università di Verona. Ma sempre presso l'ateneo scaligero ha acquisito anche la laurea in scienze motorie con approfondimenti relativi all'attività fisica adattata rispetto a varie patologie tra cui la sclerosi multipla. Attualmente opera nell'ospedale di comunità di Agordo. "Qui sono stata accolta con un caloroso abbraccio - ha detto - sia dai colleghi che dalla struttura in generale. Spero tanto di poter proseguire il mio impegno nella realtà locale perché amo profondamente il territorio in cui sono nata, il Bellunese, e sogno di poterlo valorizzare". E la sanità di qualità, si sa, è uno dei parametri più importanti per il potenziamento della montagna. "Spero che la strada percorsa dalla dottoressa Fant - ha concluso il direttore generale - possa essere di esempio ed essere intrapresa da molti colleghi giovani".