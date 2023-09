Luxottica-Safilo, la corsa agli occhiali "intelligenti": le due aziende venete stringono accordi con i giganti del web

BELLUNO - Non più “solo” occhiali. A distanza di pochi giorni, quattro colossi dell’occhialeria e dell’hi-tech hanno annunciato l’arrivo sul mercato di nuovi modelli che coniugano il design iconico dell’occhiale italiano con le tecnologie digitali sviluppate oltreoceano da Meta e Amazon.

EssilorLuxottica e Safilo nel giro di una settimana hanno presentato i risultati dei rispettivi accordi di sviluppo con i due gruppi americani. Un lavoro lungo, ancora in divenire e soggetto a ulteriori sviluppi: ma ormai sembra che la strada sia stata tracciata.

Safilo ha realizzato la nuova serie di occhiali a marchio Carrera che include componenti destinati alla multimedialità e alla connessione senza fili e il supporto ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Gli smart glasses saranno realizzati in due modelli e debutteranno per ora in esclusiva negli Stati Uniti. Gli smart Carrera si basano sulla tecnologia audio open-ear ideata per dirigere i suoni all’orecchio consentendo a chi li indossa (e solo a lui) di ascoltare i suoni ma senza essere isolato del tutto dall’ambiente circostante: si connettono allo smartphone tramite bluetooth. La batteria integrata con tutti i componenti all’interno delle stanghette riduce al minimo il peso pur offrendo fino a sei ore in conversazione o riproduzione multimediale no-stop. La montatura è compatta e leggera, sia nella versione da sole che in quella da vista. Gli occhiali combinano la moda di fascia alta con la tecnologia Alexa, permettendo di chiamare l’assistente vocale per tutti i tipi di attività quotidiane, dall’aggiungere un prodotto alla lista della spesa allo spegnere le luci sino al chiedere informazioni mentre si è in movimento o riprodurre musica con un semplice tocco, filtrare le notifiche dello smartphone, connettersi a più dispositivi o localizzare la montatura smarrita. Tutti i modelli sono dotati di più opzioni di lenti, per la luce blu e da sole con protezione UV400 e possono montare lenti correttive.

«Siamo molto orgogliosi di coniugare il nostro consolidato modello di distribuzione tradizionale con l’incredibile distribuzione online di Amazon», ha commentato il Ceo del Gruppo Safilo Angelo Trocchia.

Secondo Jean Wang, director smart eyewear di Amazon, «Safilo apporta la sua grande esperienza nel settore dell’eyewear; l’iconico design di Carrera rappresenta una scelta naturale per la creazione di occhiali smart, rispecchiando la nostra vision per Alexa e l’intelligenza ambientale».



L’AVVENTO DELL’IA

Sempre dal Veneto arrivano i nuovi Ray-Ban, smart glass di seconda generazione che con la denominazione “Stories” sono l’evoluzione del primo modello uscito nel 2021. Realizzati da EssilorLuxottica in collaborazione con Meta, sono stati riprogettati da zero per migliorare quanto visto sul dispositivo originale introducendo nel contempo inedite funzionalità. Sono già disponibili in preordine con prezzi che vanno da 329 a 409 euro a seconda della montatura e delle lenti.

I Ray-Ban smart sono i primi con l’Intelligenza Artificiale e con i quali si potrà effettuare per la prima volta il live stream. «Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con Meta alla nascita di una nuova categoria di occhiali», ha commentato Rocco Basilico, chief wearables Officer di EssilorLuxottica. «Abbiamo riprogettato gli occhiali da zero, migliorando tutte le caratteristiche principali della prima generazione. C’è la possibilità di trasmettere in diretta facilmente e condividere la tua prospettiva dagli occhiali direttamente su Instagram o Facebook con i tuoi amici e follower». La funzione live streaming consente a chi li indossa di trasmettere esperienze e riprese in tempo reale, completamente a mani libere. «La nuova collezione Ray-Ban Meta è unica nel suo genere, con funzioni che non sono mai state integrate prima d’ora in un paio di occhiali», aggiunge Rocco Basilico.

Gli smart glass Ray-Ban Meta liberano infatti dai vincoli di una fotocamera da tenere in mano: consentono di scattare una foto o registrare un video dal punto di vista di chi li indossa. Tutte le funzioni esistenti sono state migliorate e ne sono state introdotte alcune inedite sulla base dei suggerimenti e delle richieste degli utenti. Sono stati introdotti 5 microfoni che riprendono il suono esattamente da dove proviene, con nuovi speaker con bassi più potenti, volume massimo più alto, audio direzionale che consente di migliorare la qualità delle chiamate e dell’ascolto della musica. La fotocamera 12MP ultra grandangolare registra video a 1080p fino a 60 secondi.