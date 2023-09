Safilo, firmati i contratti per la cessione dello stabilimento

LONGARONE - Sono stati firmati i contratti per la cessione dei rami d'azienda relativi allo stabilimento Safilo di Longarone (Belluno) alle società del settore Thélios Spa e Innovatek Srl. Lo comunica oggi, 29 settembre 2023, l'azienda dell'occhialeria. Il closing delle operazioni, soggetto all'avveramento di condizioni sospensive tipiche per questo genere di operazioni - aggiunge Safilo -, è previsto per la fine del mese di ottobre.