Safilo produrrà occhiali firmati Stuart Weitzman. In Nord America la presentazione della linea 2024

BELLUNO - Safilo e Stuart Weitzman, iconico marchio newyorkese di calzature di lusso, annunciano un nuovo accordo di licenza globale ed esclusivo, fino a giugno 2029, per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e occhiali da vista firmati dal designer americano.

La collezione

La prima collezione eyewear, sole e vista, sarà presentata in Nord America per la stagione Autunno/Inverno 2024. «Questo accordo segna l'ingresso del brand nel mondo dell'occhialeria e siamo quindi particolarmente entusiasti di lanciare sul mercato una collezione dal design distintivo» afferma Angelo Trocchia, ceo del gruppo Safilo - «Stuart Weitzman rappresenta inoltre un'eccellente aggiunta al nostro portafoglio nel segmento del women luxury». «Stuart Weitzman è noto per la creazione di scarpe eleganti, confortevoli e di alta qualità.