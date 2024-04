Calendario alla mano, che il weekend sia lungo, aggiungendo qui e lì quel giorno di ferie che permetta un ponte degno di questo nome, o sia solo un semplice sabato e domenica, non si ha davvero più voglia di rimanere in casa. E, allora, programmando per tempo o affidandosi a un pazzo last minute, la soluzione migliore è prendere un aereo. E preparare una valigia, veloce, pratica e leggera, ma che contenga al suo interno quel capo o accessorio che ci faccia sentire sempre nel mood rilassato della vacanza e che, magari, si abbini alla perfezione con il luogo che andremo a visitare. Ovviamente per due o poco più giorni meglio scegliere mete a breve raggio, come le capitali europee, da scoprire e vivere intensamente.

Instagrammabili

Un grande classico è senza dubbio Parigi, romantica, ricca di arte e di negozi in cui fare shopping. Ma per partire già preparate, allineate con lo stile delle parigine, che da anni fa tendenza ed è leggenda, basta esagerare un pochino, ma con eleganza.

La cappa leggera di Giorgio Armani è rosa cipria, che si sposa perfettamente con le foto al tramonto sulla Senna o con la tour Eiffel illuminata a festa, magicamente instagrammabili. È ricoperta di frange sottili e iridescenti, che sono un must di stagione, e permetterà di lasciare una scia di luce niente male. Va bene per una sera romantica a un tavolino di un bistrot a sorseggiare champagne o un buon bordeaux. Si abbina al classico little black dress, ma anche ai jeans che si indossano la mattina per fare i turisti. Per borsa meglio una clutch, magari rigida, per contenere giusto la carta di credito necessaria per lo shopping di cui sopra.

Se la meta prescelta, invece, fosse Berlino cambio trolley e cambio look. Nella capitale della Germania vince il mood alternativo e genderless. Oltre a fare spese in chiave vintage, perché si possono scovare cose interessanti e dei veri e propri affari con un po' di occhio e di fortuna, meglio giocarsela con un paio di jeans ampi, maglie oversize e sneaker, magari abbinando il tutto a un gioiello particolare. Come base ottimi i pantaloni Levi's delavè dal fit dritto e leggermente mascolino. Ci sono più lavaggi tra cui scegliere e stanno bene anche con una camicia bon ton, quando al ritorno si avrà voglia di cambiare.

Vintage & co

Andando più a Nord, per la precisione a Copenaghen, occhio a non sbagliare! La città scandinava ha un marcato spirito trendy e la sua fashion week sta diventando sempre più famosa per l'avanguardia che vi si respira, in passerella e dintorni. Si può puntare sul layering, ma c'è un accessorio per il quale da quelle parti vanno pazze: una borsa di Bottega Veneta. Basti pensare che lì esiste un grande negozio vintage le cui pareti sono letteralmente tappezzate di accessori col famoso intreccio. Quindi, nella lista per il viaggio meglio aggiungere una Jolie, magari in una tinta pastello, ideale da mattina a sera e per sentirsi una perfetta scandi girl.

Se, invece, più alte sono le temperature meglio si sta, si può puntare su Barcellona, tra rambla soleggiate e magari qualche puntata in spiaggia. Siccome, però, lo sbalzo termico tra mattina e sera potrebbe fare capolino e creare qualche difficoltà, meglio essere preparate e portarsi un lungo cardigan, come quello di Missoni. Colorato e trasversale, da indossare su leggings, jeans, pantaloncini, abiti o anche sul costume, portato aperto o abbottonato. E in valigia occupa anche poco spazio. Il che con i prezzi dei voli che corrono non guasta mai.

La magia

Se, infine, la meta del viaggio è Atene, siate dee! Con un abito candido e fresco, come quello di Valentino. E ai piedi, ovviamente, un paio di sandali greci. Le serate saranno magiche e d'incanto. In ogni caso, qualsiasi sia la destinazione, bisognerebbe cercare di non eccedere col bagaglio, così da lasciare un po' di spazio da colmare con gli acquisti in loco. Sarebbe un peccato trovare il vestito o l'accessorio della vita, che esiste solo lì, e doverlo lasciare perché si è deciso di svuotare l'armadio nel borsone.