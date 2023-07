Tragedia in montagna: auto investe tre persone: due morti, gravissimo un bimbo

SANTO STEFANO - Tragedia oggi pomeriggio, 6 luglio, a Santo Stefano sulla regionale 355 che porta a Sappada. Un'auto ha investito tre persone e due sono decedute. Gravissimo un bimbo piccolo per il quale si sono messe in atto le manovre rianimatorie. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118. La strada regionale 355 è al momento chiusa per consentire i soccorsi.

Ultimo aggiornamento: 16:33

