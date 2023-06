BELLUNO - Imu, affitti brevi e i deleteri asfalti causati dalla fibra ottica: si è parlato di questo all'assemblea annuale dei delegati di Confedilizia Belluno, che raggruppa i proprietari di case, che conta 1400 soci sparsi nelle cinque vallate tra Belluno e Feltre. L'apertura dei lavori con un pensiero rivolto al ricordo del compianto Diego Triches, storico presidente dell'associazione mancato lo scorso 12 novembre e di Corrado Sforza Fogliani, presidente nazionale, mancato a dicembre. Il presidente Michele Vigne ha sottolineato quanto i servizi erogati, grazie alle innovazioni introdotte, collochino l'associazione bellunese al 6° posto a livello nazionale nel rapporto soci popolazione.



Il consiglio

Vigne ha inoltre illustrato la nuova composizione del consiglio: vice presidenti avvocato Giovanna Lozzo e geometra Paolo Vaccari (anche in veste di segretario). Consiglieri: Emilio Cagnati, Jhonny D'Incau, Francesco Scotti, Roberto Casoni. Presidente e revisore dei conti, Gianluigi De Biasi Revisori dei conti: Celestina Sbardella e Alessandro Molinari. E il lungo elenco di consulenti che l'associazione mette a disposizione dei propri associati.



La questione

Il presidente Michele Vigne, ricordando che in sala c'erano i colleghi delle associazioni consorelle di Venezia (Giuliano Machi), Treviso (Marcello Furlan) e Rovigo (Paolo Mercuri), ha parlato di Imu: «Vale 11 miliardi l'acconto di giugno: l'Imu è diventata ormai una patrimoniale da 270 miliardi in 12 anni. Il solo comune di Belluno incassa mediamente quasi 7 milioni di euro». Confedilizia ha fatto qualche calcolo e un dato è certo: se fosse rimasta l'Ici, nello stesso periodo di tempo non si sarebbero superati i 110 miliardi. «L'Imu, infatti, è dovuta spiegano dall'associazione persino per gli immobili inagibili e inabitabili». «Eliminare questa forma di tassazione particolarmente odiosa costerebbe poco più di 50 milioni di euro». Confedilizia continua a proporre di eliminare l'Imu nei comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, spesso borghi abbandonati in cui gli immobili rappresentano meri costi.

Affitti brevi

Si è parlato quindi degli affitti brevi, ricordando che «non è certo con i divieti che si governano i fenomeni, ma con gli incentivi», ha sottolineato il presidente. E molto difficilmente si otterrà un bel lavoro come doveva essere fatto prima.

Fibra ottica

Quindi Michele Vigne ha evidenziato anche un altro aspetto: «I lavori fatti male nella posa della fibra ottica e le invasioni improprie nelle proprietà private rendendo purtroppo mal vista dai cittadini questa importante forma di modernizzazione nel Paese. Servono le persone che controllano i lavori che devono essere fatti bene, ma ci domandiamo perché prima nessun altro amministratore si sia fatto carico di questa situazione. Sistemare ora i lavori fatti male costa, crea nuovo disagio Apprezziamo quindi la posizione assunta da qualche sindaco, pochi per la verità, nel denunciare questa».

L'impegno

Infine, il presidente di Confedilizia Belluno ha posto l'accento su un aspetto squisitamente associativo: «Prendo atto con molto piacere dell'attaccamento dimostrato dal personale e dai dirigenti per mantenere attiva e moderna la nostra associazione, pronta a servire i soci mantenendo quella caratteristica di famiglia che Confedilizia ha voluto sempre avere fin dalla sua ricostituzione, avvenuta 46 anni fa».