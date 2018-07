Funivia della Marmolada una storia lunga 50 anni

di Dario Fontanive

ROCCA PIETORE - La funivia della Marmolada compie 50 anni. E la domanda sorge spontanea: cosa sarebbero oggi la Val Pettorina e l'Agordino senza la funivia della Marmolada? Probabilmente lo scenario sarebbe molto diverso e molto più scarno di strutture ricettive, le quali poterono nascere e svilupparsi proprio attorno a questo importante impianto funiviario di cui, proprio domani, si celebra il cinquantesimo compleanno della sua entrata in funzione. E per celebrare l'evento ecco l'iniziativa editoriale dal titolo Una famiglia, tante imprese, una storia scritto da Marco Di Marco e Andrea Bagnoli. Un libro nel quale è narrata la storia della famiglia Vascellari, ma non solo, che diede vita alla costruzione della funivia della Marmolada prima e della Freccia del cielo in Tofana poi.