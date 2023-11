La bara di Walter Locatello portata in chiesa su un mezzo dei pompieri: centinaia i colleghi a Puos d'Alpago

Sono in corso nella chiesa di Puos, in Alpago, i funerali di Walter Locatello, il 44enne vigile del fuoco inghiottito dalle acque di un canale una settimana fa e il cui corpo privo di vita è stato ritrovato lunedì nel lago di Santa Croce.

La bara è stata trasportato a bordo di un mezzo dei pompieri e proprio un gruppo di colleghi in uniforme l'ha poi portata all'interno, non prima della benedizione. Molte centinaia le persone presenti, mentre la raccolta fondi per sostenere la famiglia ha superato gli 80 mila euro.