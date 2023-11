Walter Locatello, ritrovato sul fondo del Lago di Santa Croce il corpo del vigile del fuoco disperso dal 2 novembre

BELLUNO - È stato ritrovato il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso il 2 novembre in provincia di Belluno. Il cadavere del pompiere è stato localizzato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del lago di Santa Croce oggi, 6 novembre.

Il pompiere era scivolato nel canale mentre aiutava il padre

Walter Locatello, 44 anni, era scivolato nel pomeriggio del 2 novembre scorso nel canale Rui a Puos D'Alpago durante l'ondata di maltempo. Il vigile del fuoco era fuori servizio e stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lunga la sponda. In seguito, era stato visto da alcune persone 600 metri più a valle, trascinato dall'impeto delle acque.

Le ricerche

Le ricerche si sono concentrate alla foce del torrente Tesa Vecchio e nel lago di Santa Croce con più imbarcazioni tra cui due dotate di sonar, con l'utilizzo di oltre 40 unità dei vigili del fuoco coordinate dal comandate Antonio del Gallo, tra squadre a terra, soccorritori fluviali e acquatici, sommozzatori, piloti di droni, esperti topografi e l'elicottero Drago 149 proveniente dal reparto volo di Venezia.

Il cordoglio

I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, esprimono profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna ai genitori e agli amici tutti. «Abbiamo sperato fino all’ultimo. Siamo stati in silenzio fino ad oggi sperando che la notizia fosse diversa. Invece il destino si è rivelato tragico e brutale per il vigile del fuoco Walter Locatello, iscritto Uil, disperso da qualche giorno a Puos d’Alpago, nel Bellunese, dopo essere scivolato accidentalmente nel canale Tesa Vecchio (corso d’acqua che si immette nel lago di Santa Croce). Anche se col passare del tempo la possibilità di trovarlo vivo diventava sempre più difficile, noi ci auguravamo un lieto fine. La notizia ci riempie di tristezza e dolore: ci stringiamo intorno alla famiglia e ai colleghi porgendo le nostre più sentite condoglianze e mettendoci a disposizione per qualsiasi necessità», afferma il segretario generale della Uil Veneto Roberto Toigo insieme alla coordinatrice della Uil Belluno Sonia Bridda.