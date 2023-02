Cortina. Scivola e si ferisce con i suoi stessi ramponi: iceclimber in ospedale

CORTINA D'AMPEZZO - Alle 13.30 di oggi, 3 febbraio, la Centrale del 118 è stata attivata dai compagni di un iceclimber tedesco, che era scivolato ferendosi a una gamba con i suoi stessi ramponi nella zona delle Cascate di ghiaccio del Belvedere, in Val Travenanzes.

Dopo che l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore non è potuto intervenire a causa delle forti raffiche di vento, una squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata imbarcata dall'elicottero dell'Air service center, convenzionato con la Delegazione Dolomiti Bellunesi del Cnsas, e trasportata il più vicino possibile per poi proseguire a piedi, mentre una seconda squadra per si muoveva in motoslitta. I soccorritori hanno quindi raggiunto l'infortunato, che si trovava alla base della parete, per provvedere al primo aiuto. Lo scalatore è stato quindi accompagnato fino a Fiames e preso in carico dell'ambulanza.