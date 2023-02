Valanga sul Cristallo: 35enne estratto vivo sotto la neve. Incolumi gli otto del gruppo

BELLUNO - Un uomo di 35 anni è stato travolto da una valanga sul monte Cristallo a circa 2mila metri di quota, sopra la conca di Cortina d'Ampezzo, nel pomeriggio di oggi 3 febbraio 2023: faceva parte di un gruppo di nove persone, gli altri otto sono tutti incolumi. L'uomo, estratto vivo sotto la neve, è stato accompagnato in elicottero all'ospedale di Trento, per l'attivazione della circolazione extracorporea necessaria per il riscaldamento. Lo ha riferito l'azienda Ulss delle Dolomiti, che ha attivato l'elisoccorso "Falco". Sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con equipaggio sanitario, unità cinofila e tecnico di elisoccorso, e personale del Soccorso alpino di Cortina con un'altra unità cinofila trasportato dall'elicottero dell'Air service center.