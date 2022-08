Cortina: scivola sotto il rifugio Scoiattoli e ruzzola per venti metri battendo la testa

CORTINA - Scivola sotto il Rifugio Scoiattoli e ruzzola per venti metri. Attorno alle 13.20 di oggi, 5 agosto, la Centrale del Suem è stata allertata per un escursionista infortunatosi sotto il Rifugio, l'allarme è stato dato da una passante. L'elicottero del soccorso è stato dirottato a valle del Rifugio Cinque Torri, dove è arrivata anche una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina. Un escursionista 77enne francese, che stava camminando da solo, era infatti scivolato dal sentiero ruzzolando una ventina di metri e riportando un trauma cranico. Raggiunto dai soccorritori l'uomo è stato stabilizzato e imbarellato, per essere poi recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Belluno.

APPROFONDIMENTI CORTINA Coppia di alpinisti bloccati in parete per l'arrivo del...