Riti, spilli e il sigillo della Bestia, dietro Erostrato una setta satanica

di Olivia Bonetti

BELLUNO -, tracce distrani, libri sulle sette sataniche. È una vera e propria pista ormai, quella del maligno, sul caso di Erostrato di Cesiomaggiore , l'ignoto mitomane che da mesi tiene sotto scacco un'intera zona del Bellunese. È più di un'ipotesi, visto che nelnelle perquisizioni effettuate nell'ambito dell'inchiesta che cerca di dare un volto al maniaco, sono emersi questi testi e. Particolari che completerebbero il cerchio che vede la firma di Erostrato, accostata sempre a un simbolo esoterico, il cosiddetto(il simbolo dell'infinito sotto con una croce con due bracci sopra ndr), e i suoi obiettivi in particolare la chiesa e cimiteri.Ma non è solo il maligno che affascina Erostrato. Anche la. Infatti oltre a una copia del Mein Kampf, il saggio attraverso il quale Adolf Hitler espose il suo pensiero politico, sono stati trovati altri testi come Il nazismo magico e molto altro. Il materiale sequestrato è immenso: migliaia di libri tra i quali anche i classici latini e greci che il maniaco cita in continuazione nelle sue lettere...