Erostrato, continua la caccia: il â€‹libro di Hitler a casa di uno degli indagati

BELLUNO - Si stringe il cerchio attorno al folle che si fa chiamare Erostrato e che, dalla scorsa estate, semina paura a Cesiomaggiore e Santa Giustina, due comuni del bellunese, inviando lettere minatorie, minacciando gli abitanti del paese e arrivando a lasciare un pacchetto di caramelle ripiene di spilli in un asilo.



Sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone, due uomini e una donna, e da ieri si stanno effettuando perquisizioni in zona. In casa di uno degli indagati sarebbe stata trovata una copia del Mein Kampf, il saggio scritto da Adolf Hitler che delinea l'ideologia nazista.



