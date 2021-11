FONZASO - Investita e uccisa mentre fa una passeggiata vicino casa: è morta così lunedì sera Emilia Santurini, 63enne di Fonzaso, rimasta a bordo strada per un'intera notte. Solo ieri è stato rinvenuto il cadavere della donna e in poche ore i carabinieri hanno smascherato il pirata della strada. È un ragazzo di soli 24 anni del posto, che ha raccontato ai militari di non essersi accorto di nulla perché era distratto dal telefono . È indagato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati