AGORDO - Un altro importante pezzo di storia del commercio familiare di Agordo ha chiuso i battenti alla fine dell'anno. Chi non ha fatto sosta almeno una volta, cittadini di Agordo o automobilisti di passaggio, allo storico distributore Agip Ponte Rova e all'annesso bar? Ad esempio si ricorda quando l'allora giovane Leonardo Del Vecchio, dopo la sua partita a tennis mattutina, racchetta alla mano e asciugamano in spalla, si recava spesso in quel locale per sorseggiare un caffè. Oppure Felice Gimondi, che prima di affrontare il passo Duran con la sua bici si fermò per trovare la giusta energia prima della fatica. O ancora in un occasione Amiltore Fanfani, fermatosi per una veloce sosta.

LA SERATA AL MOLIN

Sono soltanto alcuni degli innumerevoli aneddoti che i tre fratelli Luciano, Claudio e Giovanni (detto John) Fadigà hanno vissuto a fianco della comunità di Agordo in 45 anni di lavoro e passione. Ora, raggiunta l'età pensionabile, i tre fratelli hanno detto basta con la loro attività, e hanno voluto ringraziare tutti i clienti e gli amici con un partecipato brindisi che si è tenuto venerdì sera al bar ristorante Al Molin di Rivamonte Agordino. Erano presenti anche alcuni amministratori locali e, particolare significativo, un cliente della veneranda età di 98 anni. L'impianto, chiuso il 31 dicembre scorso, comunque riaprirà si spera a giorni; infatti Eni, proprietario della struttura, sta individuando il nuovo gestore, e presumibilmente almeno le pompe di benzina (del bar invece ancora nessuna notizia) dovrebbero rientrare in funzione entro fine mese.

NUOVA GESTIONE

Sarebbe certamente auspicabile visto che, chi non decide di percorrere con la propria auto la tangenziale di Agordo, troverebbe attualmente in paese un unico centro carburanti funzionante in modalità servito mentre un secondo è attivo da anni unicamente in modalità self service. Lungo la regionale 203 Agordina, in località Morbiach a Cencenighe Agordino, ha riaperto invece da qualche settimana il distributore di carburanti, ora con nuova gestione e nuova insegna Bully con relativo bar e prossimamente con servizio lavaggio auto.

PERSONALE FEDELE

Tornando alla storia dei fratelli Fadigà, le parole di John: «Ringrazio di cuore veramente i tantissimi amici che sono venuti per stringerci la mano. Un grazie anche i tantissimi collaboratori che hanno reso possibile questa avventura partita nel lontano 1977, in particolare Liliana Xaiz, che ha lavorato con noi per ben 43 anni, e Daniela Beltrame per più di 30. Un tempo non c'era difficoltà di reperire personale come negli ultimi anni».