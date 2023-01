«Abbiamo lavorato 60 anni, ora ci fermiamo». Ma l'azienda dei Dal Zotto prosegue, rilevata dai dipendenti

FELTRE - Dopo 60 anni di lavoro i fratelli Cecilio e Luigino Dal Zotto hanno cessato lo scorso 31 dicembre l'attività di pitture edili. Ma la storica azienda di Mugnai non morirà totalmente in quanto, alcuni dipendenti, hanno deciso di rilevarla e portarla avanti anche negli anni futuri.

LA CHIUSURA

Dopo 60 anni di attività, la storica Dal Zotto snc, l'impresa di Mugnai attiva nel settore pitture edili, verniciature e restauri chiude i battenti con quelli che sono stati gli storici proprietari. Con il raggiungimento della pensione infatti, Cecilio e Luigino, rispettivamente classe 1942 e 1943, hanno deciso di fermarsi. Ma hanno voluto ricordare - non senza una punta di commozione e molta gratitudine - un percorso personale e professionale che li ha visti uniti per ben 12 lustri. Anni in cui i due fratelli hanno svolto con grande impegno e professionalità il loro lavoro, con un'attenzione particolare al territorio in quanto sono molti i feltrini che hanno lavorato alle loro dipendenze.

LE ORIGINI

«Siamo partiti dalla sede di via Giare nel febbraio del 1963, poco più che ragazzi, pieni di belle speranze e di tanta voglia di fare e dobbiamo dire che la scelta di allora (e tutte quelle che si sono susseguite) ci hanno premiato. In 60 anni di attività in cui abbiamo lavorato per clienti privati e pubblici, piccole e grandi aziende - ricordano Cecilio e Luigino - non abbiamo mai attraversato un periodo di autentica crisi; nei momenti migliori abbiamo dato lavoro anche a 20/25 persone, per la quasi totalità delle nostre zone; un impegno che era anche fonte di responsabilità, ma che ci ha sempre fatto molto piacere e ci rende orgogliosi». «Per questo - aggiungono i fratelli Dal Zotto -, dobbiamo dire grazie a molte persone: ai nostri preziosi collaboratori, alle nostre famiglie e ai nostri clienti, alcuni dei quali - come nel caso della Cartiera di Santa Giustina per cui operiamo dal 1966 - ci hanno affiancato costantemente, garantendoci possibilità di lavoro e di crescita».

OLTRE I CONFINI

Da Mugnai ben oltre i confini provinciali. Cecilio e Luigino proseguono raccontando: «Abbiamo avuto l'occasione di lavorare in tutto il Bellunese e in molte zone del Veneto, ma anche in località turistiche come San Martino di Castrozza e città quali Milano; per noi il lavoro è stato così anche occasione per conoscere il mondo e realtà spesso diverse tra loro. A guidarci è sempre stata la passione per la nostra attività, che ci ha gratificato sotto ogni punto di vista».

VELO DI TRISTEZZA

È chiaro che dopo tanti anni dedicati al lavoro, vissuto come vera e propria passione, un po' di rammarico nel lasciarlo c'è. «Non c'è dubbio che dopo 60 anni un po' ci mancherà - non nascondono i due fratelli -, ma abbiamo avuto la grande soddisfazione di sapere che la nostra attività proseguirà grazie all'impegno di alcuni dipendenti che hanno deciso di rilevarla. Il know-how, come si dice in questi casi, è un patrimonio importante e ci fa molto piacere che la tradizione di famiglia in qualche modo potrà proseguire».

IL FUTURO

Già perché l'azienda Dal Zotto non scomparirà totalmente. Alcuni dipendenti hanno deciso di rilevarla e di proseguire nel solco dettato dai fratelli Cecilio e Luigino Dal Zotto. Utilizzeranno infatti le competenze acquisite per offrire ancora anche nei prossimi anni ai clienti, sia pubblici che privati, la qualità che l'azienda ha saputo offrire in 60 anni di attività.