AGORDINO - Una famiglia di cinque persone più sette collaboratori assunti tutto l'anno. Sarebbe già un buon risultato, visti i tempi che corrono, se vi raccontassimo la storia di un'attività commerciale collocata in un medio centro urbano. Invece questo è il successo odierno partito settantacinque anni fa da una piccola bottega a Canale d'Agordo.

LA STORIA

Correva infatti il 1947 quando Giuseppe Costa e la moglie Nerina aprivano nella piazza del paese un negozio di macelleria. La passione per questo lavoro è stata poi tramandata al figlio Paolo che qualche decennio più tardi ne ha rilevato le sorti assieme alla consorte Gabriella. Molto conosciuta e apprezzata fin da quegli anni per i tagli della carne, ma soprattutto per la produzione di salami e altri insaccati. La svolta dell'attività avvenne però negli primi anni Novanta con l'idea di proporre i prodotti "pronti e cuoci"; un passaggio lungimirante perché questa comodità che oggi troviamo diffusamente, all'epoca era pressoché sconosciuta.

L'INNOVAZIONE

E siamo agli anni 2000 con la terza generazione. Claudio, aiutato sempre dalla mamma e papà, tutt'ora in negozio, e con la collaborazione delle sorelle Greta e Giovy, ha saputo imprimere e mettere in atto un progetto pluriennale di innovazione costante, impossibile da attuare senza l'utilizzo della tecnologia e lo studio che essa necessita. L'obiettivo si concretizza nel 2020 quando, anche grazie al fondamentale aiuto dei quattro collaboratori presenti in organico, c'è la nascita, sempre negli storici locali in piazza Papa Luciani a Canale d'Agordo, del nuovo laboratorio produttivo per la linea gastronomia con prodotti cotti in maniera tradizionale insieme alle celle altamente tecnologiche che permettono di fare frollature lunghe utilizzando la tecnica del dry age.

PANDEMIA E DELIVERY

Contestualmente a questo cospicuo investimento compiuto, c'è stato il periodo caratterizzato dalla pandemia. La famiglia Costa per sopperire alle conosciute difficoltà, ha sperimentato il servizio consegna a domicilio in tutto l'Agordino. La formula ha riscontato il successo sperato, con l'apprezzamento speciale degli anziani residenti nei piccoli borghi e frazioni. Ancora oggi lo staff consegna la carne a domicilio un giorno a settimana in tutto l'alto Agordino.

NUOVA APERTURA

Nel 2021 la macelleria Costa decide di raddoppiare i negozi con coraggio e lungimiranza, approdando così anche nel capoluogo di vallata, grazie anche a nuovi collaboratori, rilevando la storica macelleria Corazza di Agordo, dopo il prematuro decesso del titolare Gigi. Da alcuni anni poi l'apprezzata collaborazione con il locale Oh Per Bacco di Cencenighe Agordino, gestito da Christian De Biasio, punto di riferimento per vini e birre di qualità, e particolarmente frequentato dalla clientela giovane. La macelleria Costa in questo caso fornisce i propri prodotti in maniera costante, con specifico riferimento alla linea hamburgeria e maialino cotto a bassa temperatura.

L'ULTIMA IMPRESA

Adesso, si triplica: accanto alla tradizionale sede di Piazza Papa Luciani 49, a Canale, è nato il Bistrot della macelleria Costa, locale dove il venerdì e sabato sera verrà proposta la carne nelle numerose varianti (cruda, cotta, marinata e soprattutto alla brace), assieme a insaccati e salumi di pregio. Un nuovo grande capitolo, non certo l'ultimo, di una storia di successo di imprenditorialità familiare agordina, che può però essere apprezzata a pieno, solo conoscendone di persona i protagonisti.