BELLUNO - Dalle nevi del Cadore alle sabbie della Dakar: secondo posto nella categoria H4 per Umberto Fiori di Calalzo, dove è consigliere comunale, ancora una volta determinato nell'andarsi a cimentare nell'impegnativa prova motoristica. Era questa l'edizione numero 46 del Rally, per la quinta volta corso interamente in Arabia Saudita. La competizione ha preso avvio il 5 gennaio al Campo mare, nei pressi di Yanbu, e si è conclusa ieri a Shaybah dopo ben 13 impegnative tappe. Immediate le congratulazioni a Fiori da parte del suo sindaco Luca De Carlo: «Un risultato straordinario per una persona tanto appassionata dello sport quanto amante del suo paese. Complimenti a lui e a Stefano Calzi per il risultato ottenuto in una delle manifestazioni motoristiche più note a livello mondiale. Lo aspettiamo al suo rientro in Italia per poterlo festeggiare come si deve».

Fiori ha partecipato come navigatore affiancando il pilota di Parma Stefano Calzi, pilota e titolare di un'impresa, proprietario di una Mitsubishi protagonista della Parigi Dakar negli anni Novanta. Fiori e Calzi erano impegnati nella gara Classic, che prevede l'utilizzo solo di auto "storiche", ossia di modelli che abbiano partecipato alla Dakar fino al 1999. La vettura della coppia calaltino-parmense godeva anche di un valore aggiunto: non si trattava di una semplice replica, ma proprio del modello originale che a metà anni Novanta aveva già percorso quelle stesse strade. La categoria che ha visto impegnato Fiori e Calzi è stata la H4, quella riservata ai mezzi più veloci: «Sono un grande appassionato di queste gare, e partecipare alla manifestazione più importante al mondo nelle specialità off road e cross country è sempre un'emozione. Ho già partecipato a una decina di edizioni della Dakar, dall'Africa al Sudamerica, e il risultato ottenuto stavolta è stato meraviglioso»: questo il commento di Fiori al termine delle premiazioni, sul traguardo finale di Shaybah, in Arabia Saudita.

Lo scorso anno, in compagnia dei gemelli Aldo e Dario De Lorenzo, anche loro cadorini ma padovani d'adozione, l'avventura finì prima del previsto per un guasto al mezzo, un "bestione" da 6 mila chili e 840 cavalli, un camion Man 4x4. Anche in quell'occasione come quest'anno è l'amicizia che compone le squadre, la sintonia è assicurata dalla conoscenza e stima reciproca e i risultati, quando tutto gira a dovere, confermano spirito e affiatamento collettivi. Il Dakar, è uno dei rally di automobilismo e motociclismo più famosi al mondo, una gara a tappe corsa la prima volta nel 1979; fino al 2007 prevedeva come tappa finale la capitale del Senegal, nell'Africa occidentale. È noto anche come "Parigi-Dakar" in quanto nelle prime edizioni il percorso iniziava dalla capitale francese.