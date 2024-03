Ciclismo, prima gara per la nuova Uc Giorgione di Alessandro Ballan. A vincere è la figlia Azzurra

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Azzurra Ballan, nel nome del padre, vince la prima gara della nuova U.C. Giorgione la figlia del campione Alessandro Ballan. Solo lo scorso sabato pomeriggio alla presentazione della squadra il neo presidente Ballan aveva detto: «La cosa più importante è che le ragazze si divertano, poi i risultati arriveranno».

E il giorno dopo, domenica 24 marzo, alla prima gara stagionale e prima assoluta della nuova formazione, le atlete dell'U.C. Giorgione lo hanno preso alla lettera. Si sono divertite e hanno pure vinto.

L'esordio dell'Uc Giorgione e la vittoria di Azzurra

L'esordio era previsto al 13° Trofeo Vini “Terre Gaie” di Vò Vecchio (Padova), unica gara di quel giorno in tutta Italia riservata alle categorie Esordienti e Allieve e dunque partecipatissima con ben 200 atlete al via (il massimo consentito dal regolamento). C'era da affrontare un circuito di 7,5 km con uno strappo di 500 metri da ripetere 7 volte. Un piccolo Giro delle Fiandre, condito da pioggia e grandine, meteo tipico da classiche del nord. Le ragazze coordinate dai direttori sportivi Marco Benfatto e Alice Favrin e accompagnate da Mauro Cimadoro, storica figura del Giorgione, hanno interpretato la gara nel migliore dei modi fin dalle prime battute. Sono rimaste compatte per gran parte del percorso fino al terzultimo giro, lanciando l'attacco di Azzurra Ballan che ha fatto una prima selezione portando via un gruppetto di una trentina di atlete. Al suo interno anche Maddalena Pascut, Allieva 1° anno. All'ultimo giro Azzurra ha accelerato di nuovo sullo strappo e in testa sono rimaste solo in tre, le più forti, che si sono giocate la vittoria allo sprint. La figlia d'arte ha lanciato la volata al momento giusto, con le gambe giuste, e ha trasformato l’esordio dell'U.C. Giorgione in una piccola favola. Grande la soddisfazione della dirigenza, non solo per la vittoria ma per il comportamento di tutta la squadra, a cominciare dalle ragazze più giovani.

Il commento

Lo racconta il Team Manager Enrico Bonsembiante: «Tutto il lavoro fatto quest'inverno ci sta ripagando in maniera incredibile, anche oltre le aspettative. È stata una vittoria inaspettata, tutta la squadra ha fatto un gran lavoro poi finalizzato da Azzurra. Ho visto veramente un gruppo solido, con molta armonia sia in gara che fuori. Ci terrei poi a fare un applauso alle due Esordienti 1° anno che hanno gareggiato ieri, è stata una giornata molto dura anche per il meteo ma loro hanno dato il massimo, ed è questo che ci piace vedere. Sabato alla presentazione della squadra il Presidente ha detto che l'importante è divertirsi, e ieri ci siamo davvero divertiti tutti, dirigenti ed atlete, con in più questa bellissima ciliegina sulla torta».