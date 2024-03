FELTRE (BELLUNO) - La Castelli 24 ore piace, già raggiunte le 75 squadre. Qualche giorno fa è arrivato lo stop degli organizzatori alla possibilità di iscriversi all'evento ciclistico che si correrà dalla sera di venerdì 7 alla sera di sabato 8 giugno. Un evento ciclistico che ormai tutti sono obbligati a conoscere e che ogni anno si ripresenta con grosse novità nonostante la formula sia da un ventennio la medesima: vince la squadra o il singolo che compie più giri attorno alla Cittadella di Feltre.

IL FORMAT

Un format semplice, che si è sviluppato negli anni e che è diventato accattivante anche per la grandissima quantità di vip, appassionati dei pedali, che vi partecipano. Tutto questo è dimostrato dal fatto che lo scorso fine settimana di è verificato un incremento di iscrizioni che ha portato le squadre partecipanti a quota 75, limite imposto dal Comitato organizzatore per avere la massima sicurezza all'interno del tracciato di gara. La valanga di iscrizioni arriva probabilmente anche dai nomi che negli anni hanno preso parte all'evento. Basti pensare alla scorsa edizione che ha visto pedalare anche Jovanotti che così si era espresso: «Feltre è una città bellissima come lo è la sua 24 ore».

I PARTECIPANTI

Nel corso degli anni il Comitato organizzatore della Castelli 24 ore ha raggiunto un livello di gestione dell'evento molto elevato. I punti di maggior controllo sono proprio quelli legati al numero di squadre in pista. Si tratta quindi di 75 team che si contenderanno il titolo nell'edizione 2024, ci sarà ancora possibilità di partecipare ma sarà legata esclusivamente al ritiro, comunicato entro il 30 aprile, di una delle formazioni già iscritte. Infatti, inviando una mail alla segreteria dell'evento (castelli24h@gmail.com) si potrà chiedere di essere inseriti nella lista d'attesa e in caso di ritiro entrare a far parte del gruppo partecipante. La stessa cosa vale per gli "only one", coloro che parteciperanno da soli alla sfida, la cui lista si è già chiusa qualche mese fa alla quota di 15 partecipanti.

I DATI

Raggiunto il limite massimo di squadre partecipanti si possono fare alcune osservazioni. Le formazioni provengono dalle provincie di Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, ma anche da fuori Veneto. Troviamo formazioni da La Spezia, Livigno, Milano, Pordenone, Trento e Udine. Dodici di queste non hanno mai preso parte alla gara e nel circuito ci saranno anche sei team formati totalmente da donne, un record per le quote rosa alla 24 ore. L'elenco delle squadre fino a oggi iscritte è visionabile sul sito web ufficiale dell'evento all'indirizzo www.24orefeltre.it/squadre-iscritte.

LA SORPRESA

L'importanza dei numeri raggiunti, con 4 mesi di anticipo sulle date dell'evento, hanno regalato un po' di stupore anche a chi organizza la manifestazione ciclistica.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Lo stesso Ivan Piol, presidente del Comitato organizzatore, non nasconde il sorriso: «Siamo rimasti molto sorpresi da questo boom di iscrizioni inatteso. Sicuramente merito di questa voglia di tornare a pedalare a Feltre è anche l’effetto Jovanotti dell’anno scorso. La sua presenza è stata un’emozione che ancora oggi tutti ricordiamo e a lui auguriamo di cuore una pronta guarigione e di tornare a pedalare quanto prima. Jovanotti ha dimostrato che la 24 ore è uno spettacolo di sport e divertimento a 360 gradi. Tanto che anche quest’anno aspettiamo personaggi dello spettacolo, della musica e del mondo dello sport. Sono in arrivo nomi importanti, non perdeteci di vista!». La Castelli 24 ore è l'evento che apre l'estate ciclistica feltrina. A questa vanno aggiunte la Sportful Dolomiti Race (16 giungo) e la Sportful Dolomiti Garvel (12 e 13 giungo).