24 Ore Castelli di Feltre: in sella anche Jovanotti e Renzo Rosso, il selfie prima del via

FELTRE - Grandi nomi, tanta grinta, voglia di pedalare come non ci fosse un domani. La 24H Castelli di Feltre, organizzata dal Pedale Feltrino guidato da Ivan Piol (deus ex machina anche della Granfondo Sportful Dolomiti Race che richiama migliaia di ciclisti da tutto il mondo a metà giugno), è questo e molto di più. Stasera, venerdì, la partenza alle 21. La conclusione, ovviamente, un giorno dopo. Anzi, 24 ore dopo. E tra i protagonisti grandi personaggi come Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e Renzo Rosso: è stato il cantante a fare e postare immediatamente un selfie prima della partenza, sul proprio profilo Instagram lorenzojova da oltre 2 milioni di follower. Entrambi, l'artista e l'imprenditore, partecipano per raccogliere fondi a scopo di beneficenza.

Ultimo aggiornamento: 21:53

