FELTRE - Parata di campioni e personaggi legati allo spettacolo e all'imprenditoria per 24 ore sui pedali attorno alle mura di Feltre. La Castelli24h si arricchisce anche di un ciclista molto speciale. Venerdì sera, 9 giugno, al via della maratona di ciclismo di Feltre ci sarà anche il cantante Jovanotti reduce dal viaggio in Colombia alla scoperta di Aracataca.

GLI ORGANIZZATORI

Il comitato organizzatore non ha confermato né smentito ma è bastato seguire la diretta instagram del famoso cantante che ha annunciato che venerdì andrà «nel nordest a fare una gara in bici, una staffetta, una 24 ore». L'unica 24 ore che c'è in Italia su strada è proprio la Castelli24h di Feltre ed è in programma venerdi e sabato. Poi ha anche aggiunto altri dettagli inequivocabili: «Siamo in 12 nella squadra che ha messo in piedi l'amico Kessisoglu per promuovere la sua associazione che si occupa di aiutare i giovani attraverso gli operatori e i professionisti del Gaslini di Genova. I disagi legati all'adolescenza ci sono sempre stati ma oggi forse sono più evidenti e lo dimostra il fatto che Paolo abbia dato vita a questa iniziativa, mi unisco volentieri a lui». Poi cita l'amico Gus, il "compagno di Ande" che con lui ha pedalato in Colombia creando quel diario a puntate su RaiPlay che è ancora in onda dopo la trasmissione di Fiorello "Viva Rai 2". Quella di Feltre sarà una delle poche apparizioni di Jovanotti perché lui stesso ha raccontato nella diretta che dopo i Jova Beach dell'anno scorso quest'anno non farà concerti, non suonerà live, ma andrà a trovare qualche amico qua e là. Nemmeno a Feltre verrà per suonare ma per pedalare e macinare giri per sostenere la buona causa dell'amico Kessisoglu. Si allunga cosi la lista dei grandi nomi che nel fine settimana vedremo pedalare attorno alle mura di Feltre.

I CAMPIONI

Confermati i campioni del mondo Paolo Bettini e Alessandro Ballan (l'ultimo italiano ad aver vinto il titolo), il commissario tecnico della nazionale Daniele Bennati, l'ex prof Luca Paolini, il cantante Paolo Belli con il fratello Tiziano, la show girl Justine Mattera, il nutrizionista dei campioni Iader Fabbri, il fondista campione del mondo Federico Pellegrino, la campionessa di triathlon Deborah Spinelli, la campionessa italiana di ciclismo su strada 2005 Silvia Parietti. Gli avversari diretti sono gli amidi dell'imprenditore Renzo Rosso che schiera nel Team Otb 55: in primis la vice presidente della Fondazione Otb, Arianna Alessi, il campione Filippo Pozzato, l'ex commissario della nazionale Davide Cassani, l'imprenditore Alberto Cremonese, il giornalista del tg2 inviato di guerra Piergiorgio Giacovazzo, la conduttrice Melissa Satta, il campione Maximilian Richeze. A margine delle loro squadre ce ne sono molte altre, una sessantina quelle iscritte cui si aggiungono 30 only one (i solitari). In particolare la squadra Team Rudy Project schiera molti altri campioni dello sport come Gilberto Simoni, i fratelli Pietro e Arianna Sighel, i pattini d'oro della Nazionale italiana di short track, o Davide Ghiotto campione olimpico di pista lunga di velocità su ghiaccio con i suoi pattini con le parole crociate. Gli amanti della palla ovale saranno curiosi di veder pedalare Tiziano Pasquali, pilone del Benetton rugby. Sono solo alcuni degli atleti che animeranno il "circuito infernale" che forma l'anello di gara della 24 ore che prenderà forma allo scoccare delle 21 di venerdì giugno e si chiuderà alla stessa ora di sabato.

LA PRESENTAZIONE

La 24 ore e tutti gli eventi organizzati dal Pedale Feltrino nei mesi di giugno e luglio saranno presentati domani alle 18.30 nel museo diocesano di Feltre alla presenza di autorità e sponsor e collaboratori.