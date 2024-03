SEDICO (BELLUNO) - I “Tirataie”, noto gruppo folk conosciuto in tutto il Veneto, hanno infiammato il "popolo delle polpette" nella premiazione di ieri che ha decretato al fotofinish i vincitori dell'edizione 2023 – 2024 dell'ambita coppa che, per la cronaca, è andata allo sci club Limana con 571 polpette ingurgitate nella stagione invernale.

Vince chi mangia più polpette

I musicisti “Tirataie” hanno scritto un brano in dialetto agordino proprio sul ristorante “Alla Stanga”, locale che si trova in comune di Sedico sulla strada 203. Una canzone che non poteva non parlare della “Coppa Polpetta”, l’apprezzata iniziativa del ristorante, che richiama da ben 19 anni gruppi di amici, sci club e associazioni sportive di tutta la regione, che si sfidano a colpi di centinaia di polpette dall'inizio alla fine della stagione invernale. La formula è semplice ma simpatica ed efficace: vince chi mangia più polpette, e in questa edizione sono stati ben 80 i gruppi iscritti, molti presenti ieri pomeriggio nella località che porta il nome del locale, sulla strada regionale 203 in comune di Sedico, per il probabile stupore degli automobilisti in transito lungo la regionale 203 agordina che non hanno potuto non notare una coreografia molto particolare e allestita negli spazi antistanti il locale, fra balle di fieno, chioschi e stand.

I premi

E mentre tutti erano intenti a consumare le specialità della casa offerte dal ristorante, ed ad ascoltare in anteprima la canzone dei Tirataie, la famiglia De Cia ha voluto evidenziare la creatività degli ospiti con dei riconoscimenti speciali. In particolar modo è stato premiato l'"amico Mario" per la creazione dello slogan impresso sulla maglietta di quest'anno: "La polpetta non stanga mai"; e quest'anno, oltre a tale capo omaggiato a tutti i presenti, è stato anche coniato un simpatico braccialetto con lo speciale concorso a tema "la scritta che fa tendenza". Ebbene la vincitrice per l'idea dello slogan "PolpetTiamo" è andata a "Gli amici di Lumi". Di particolare successo il "concorso" coppa polpetta nel mondo, che premia il miglior scatto fotografico con la maglietta della coppa nei luoghi più disparati del pianeta, e che quest'anno ha raccolto ben 300 testimonianze. La foto più originale in questo caso è stata giudicata quella dello Sci Fondo Treviso, e l'invito sempre per la medesima formula è rinnovato ovviamente a tutti anche per il prossimo anno.

La gara

A seguire il clou della manifestazione, che ha decretato i vincitori della Coppa Polpetta 2023 – 24, ovvero chi ne ha mangiate di più in questa stagione invernale. La lotta è stata serrata, e infatti i primi tre gruppi fino all'ultimo erano divisi da una manciata di polpette. Ad avere la meglio una new entry nella manifestazione, ovvero il nutrito gruppo dello sci club Limana con i suoi giovani atleti ed accompagnatori, che reduci dalla vittoria in una gara provinciale di sci alpino, hanno fatto il bis alzando trionfanti la Coppa 2024 con il traguardo di ben 571 polpette. Distaccati ma non troppo (514) un singolare sodalizio spontaneo, ovvero "Gruppo Speleologico Feltre – Polpettone Terrone" quest'ultimo termine simpaticamente aggiunto grazie alla presenza di due simpatiche ragazze umbre, nel Bellunese per motivi di lavoro, transitate per ben 14 volte in 7 giorni presso il locale per degustare il prelibato alimento, contribuendo così ad innalzarne il computo generale. Sul terzo gradino del podio, la riconferma di un gruppo presente praticamente da sempre, ovvero "Jolly Blu" con 510 polpette. Fuori dal podio, ma non meno sorridenti, la nutrita rappresentativa dello sci club Feltre, "senatori" della manifestazione, come il Camping Eden e molti altri gruppi. La festa è proseguita a suon di polpette per tutti fino all'imbrunire, concludendo così una giornata di sorrisi e applausi, compresi quelli del direttore di Confcommercio Belluno Luca Dal Poz. Un ringraziamento quasi commovente ai da parte di tutti gli ospiti ai gestori del ristorante alla Stanga e al suo staff, da sempre animati dai valori dell'ospitalità e della genuina accoglienza, raccontati ora anche nella canzone dei Tirataie.